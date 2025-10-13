  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۲

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش‌ ملی جشنواره فیلم کوتاه

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش‌ ملی جشنواره فیلم کوتاه

اعضای هیئت انتخاب و داوری فیلم‌های داستانی، مستند، تجربی، پویانمایی و کتاب و سینما (اقتباسی) بخش ملی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات جشنواره، در نشست خبری چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران که روز گذشته ۲۰ مهر در کوشک باغ هنر تهران برگزار شد، هیئت انتخاب و داوری بخش ملی جشنواره معرفی شدند.

اسامی به شرح زیر معرفی شدند:

اعضای هیئت انتخاب داستانی مسابقه سینمای ایران: رضا سبحانی، محمد حمزه‌ای، سهیلا پور محمدی، زیور حجتی، رضا جمالی، مهرداد حسنی و ابوالفضل عزیزی

اعضای هیئت داوری مسابقه سینمای ایران: حمید نعمت‌الله، پریوش نظریه، مهدی جعفری، مریم اسمی‌خانی، ابراهیم سعیدی، نوشین معراجی و بایرام فضلی

اعضای هیئت انتخاب و داوری بخش فیلم‌های مستند: محمدرضا عباسیان، سعید بشیری، بهمن کیارستمی، پژمان مظاهری‌پور و هادی آفریده

اعضای هیئت انتخاب و داوری پویانمایی: مهین جواهریان، مرضیه برومند و امیر سحرخیز

اعضای هیئت انتخاب و داوری فیلم‌های تجربی: احمد الستی، سیف‌الله صمدیان و الهام اسدی

اعضای هیئت انتخاب و داوری بخش فیلم‌های اقتباسی (مسابقه کتاب و سینما): محمدعلی سجادی، مجید کیانیان و مرجان اشرفی‌زاده

چهل‌ و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران، برگزار می‌شود.

کد خبر 6621143
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها