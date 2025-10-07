به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، نمایش «شازده کوچولو» به کارگردانی رویا خسرو نجدی، در تاریخهای ۱۷ و ۱۸ مهر ساعت ۱۶، به مناسبت هفته ملی کودک در فرهنگسرای اخلاق اجرا میشود.
این نمایش ویژه خانوادههای توانیابان ذهنی است که همگی از معلولین سندرم هستند و به مدت ۲ سال روی آن کار شده است.
رویا خسرونجدی، کارگردان این نمایش، گفت: این متن سنگینی بود و ما خیلی تلاش کردیم تا به نتیجه برسیم. نمایشنامه «شازده کوچولو» یکی از معروفترین آثار ادبی است که بسیاری از گروهها آن را اجرا کردهاند. اما من تصمیم گرفتم که این اثر را انتخاب کنم چون توانایی بچهها خیلی بیشتر از این حرفهاست و میخواستم یک تئاتر جدیتر و حرفهایتر با آنها بازی کنیم. شازده کوچولو به بچهها نزدیکتر است و معصومیت، صداقت و شفافیت این شخصیت در وجود همه بچههای من وجود دارد.
وی افزود: در این پروژه ۲۴ نفر از بچههای توانیاب، با سنین بین ۱۳ تا ۳۸ سال، شرکت دارند و همگی نشان دادهاند که بسیار توانمند هستند. کارگردان امیدوار است با دیدن این تئاتر، جامعه از بچههای خانه رویای فرشتگان حمایت کند و به توانمندیهای آنها توجه بیشتری داشته باشد.
