جزئیات دستورالعمل جدید فروش اینترنتی دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، دستورالعمل و ضوابط فنی ثبت، پردازش، بستهبندی و حمل سفارشهای برخط دارو و کالاهای سلامتمحور با هدف ساماندهی فعالیتهای آنلاین دارویی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات سلامت، به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.
مهدی پیرصالحی گفت: بر اساس این دستورالعمل، تنها داروخانههایی که مجوز و تأییدیه رسمی از کمیسیون قانونی دانشگاههای علوم پزشکی دریافت کردهاند، مجاز به ارائه خدمات غیرحضوری هستند. این داروخانهها زیر نظر مسئول فنی دارای صلاحیت، تمامی مراحل از دریافت نسخه تا مشاوره، بستهبندی و ارسال دارو را از طریق زیرساخت هوشمند تنظیمگری سازمان غذا و دارو انجام میدهند.
وی افزود: داروخانههای واجد شرایط، شرکتهای ارائهدهنده خدمات سلامت، کسبوکارهای اینترنتی دارای مجوز و شرکتهای حمل فرآوردههای دارویی و سلامتمحور باید با ثبتنام در سامانه مربوط، احراز صلاحیت قانونی و اهلیت لازم را کسب کنند.
معاون وزیر بهداشت تأکید کرد: داروخانهها موظفاند اطلاعات کامل نسخه، نوع و قیمت دارو، مشخصات سفارشدهنده و زمان تحویل را در سامانه ثبت کرده و فاکتور رسمی ممهور به مهر داروخانه برای بیمار ارسال کنند. همچنین تمامی بستههای دارویی باید پلمبشده، غیرقابل رویت و دارای برچسب شناسایی دریافتکننده باشند.
وی خاطرنشان کرد: در بخش حملونقل نیز تنها شرکتهای دارای مجوز رسمی حمل فرآوردههای دارویی و سلامتمحور که از سوی سازمان تأیید میشوند، مجاز به فعالیت هستند. تحویل بسته با پلمب مخدوششده ممنوع است و در چنین مواردی، بسته باید به داروخانه بازگردانده شود. همچنین حمل داروهای یخچالی صرفاً با رعایت کامل ضوابط زنجیره سرد مجاز است.
پیرصالحی گفت: اجرای این دستورالعمل، ضمن افزایش شفافیت در عرضه دارو، امکان نظارت الکترونیکی بر تمامی مراحل از نسخهپیچی تا تحویل دارو به بیمار را فراهم میکند و موجب ارتقای ایمنی دارویی و صیانت از حقوق بیماران خواهد شد.
