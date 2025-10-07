به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کدخدا زاده دبیر شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت در بیست و ششمین کنگره متخصصان پروتز دندانپزشکی ایران حضور پیدا کرد و گفت: شورای نخبگان دانشگاهیان با هدف ارتقای سطح علمی و آموزشی دانشگاهها، تصمیمات مهمی را در زمینه توسعه حوزه دندانپزشکی اتخاذ کرده است. این طرح با پیگیریهای مستقیم وزیر محترم، دکتر پزشکان، در حال پیشرفت است و اخبار خوبی در این زمینه به زودی منتشر خواهد شد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر، از مجموع اعضای هیئت علمی، ۷۳ درصد در گروههای مختلف دانشگاهی فعالیت میکنند و ۲۷ درصد باقیمانده شامل دو دسته اصلی است: اساتید رسمی و پیمانی که بدون محدودیت مطب دارند و گروه استادیاران که برای آنها نیز زیرساختهای اولیه فراهم شده است تا مشکلات مرتبط با فعالیتهایشان حل شود.
کدخدازاده ادامه داد: از جمله مشکلات اصلی، کمبود بودجه مناسب است؛ برآوردهای انجام شده در بهمن ماه سال گذشته نشان میدهد که برای خروج دانشکدههای دندانپزشکی از بحران مالی، به حدود ۱.۷ همت اعتبار نیاز است که تاکنون تخصیص نیافته است. همچنین، از مجموع ۳۷ همت وعده داده شده بابت افزایش ظرفیت به وزارت بهداشت، هنوز تخصیص مناسبی صورت نگرفته است.
کدخدزاده اذعان کرد: در حوزه آموزش، بازنگری در برنامه درسی با مشارکت اساتید جوان، پیشکسوت و حتی دانشجویان منتخب آغاز شده است. این بازنگری با هدف بهروزرسانی روشهای آموزشی و تطبیق با نیازهای روز، از جمله استفاده از شبیهسازها و فناوریهای دیجیتال، انجام میشود. با توجه به کاهش بیماران در مراکز دانشگاهی، افزایش استفاده از امکانات شبیهسازی و فناوریهای نوین ضروری است.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم، توسعه سامانه پورتفولیو آموزش دانشجویان با همکاری مرکز ملی مهارتها است. این سامانه امکان ثبت سوابق آموزشی و مهارتی دانشجویان از دوره تحصیل تا پس از فارغالتحصیلی را فراهم میکند و به شفافیت در ارزیابی عملکرد و مهارتهای فارغالتحصیلان کمک میکند. این سیستم میتواند در زمینه آموزش مداوم و ارتقای مستمر مهارتها نقش موثری ایفا کند.
کدخدازاده افزوذ: تلاش شورای نخبگان دانشگاهیان بر این است که با همگرایی علوم و همکاری تمامی اساتید و دانشجویان، راهحلی نوین برای چالشهای آموزشی و پژوهشی ارائه دهد و با بهکارگیری فناوری و دانش روز، مسیر پیشرفت علمی کشور را هموار کند.
وی خاطر نشان کرد: برای تحقق این اهداف، نیاز به تغییر نگرشها و بازنگری در روشهای قدیمی احساس میشود تا بتوانیم آیندهای روشن و درخشان برای دانشگاهها و جامعه پزشکی کشور رقم بزنیم.
