«آواز بیت لاهیا»؛ روایت داستانی فریاد مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، صحرایی در تشریح این کتاب اظهار داشت: در این مجموعه سعی کردم خواننده را با ریشههای تاریخی اشغال فلسطین و ظلمهای دهههای طولانی رژیم صهیونیستی آشنا کنم؛ ظلمهایی که نهایتاً به وقایع هفتم اکتبر و جنگ ۶ ماهه اخیر در غزه منجر شد.
وی با بیان اینکه این مجموعه، آوای جمعی مردم غزه است که در قالب داستانهای هنری و روان به گوش جهان میرسد، افزود: مخاطب در این کتاب با نیروهای مقاومت و مردم عادی غزه ، دلاوری مردانی چون یحیی سنوار و صبوری و مهربانی مادرانی چون امیحیی همراه میشود. داستانها بیشتر بر محور کودکان و نوجوانانی میچرخد که در این جنگ مجروح، آواره یا به شهادت رسیدهاند.
قصههایی واقعی از رنج و امید در «آواز بیت لاهیا»
به گفته صحرایی، کتاب مجموعهای از ۳۲ داستان کوتاه است. هر قصه شجاعت و مقاومت مردمانی را روایت میکند که برای بازپسگیری هویت و سرزمین خود با تمام وجود ایستادهاند. این روایتهای یک تا چند صفحهای، گوشهای از آنچه در دو سال اخیر بر کودکان، زنان و مردان غزه گذشته را بازتاب میدهد.
این نویسنده با بیان اینکه سوژههای این داستانها از واقعیتهای رسانهای الهام گرفته شده، تصریح کرد: قتل عام مردم غزه، شهادت خبرنگاران و نیروهای امدادی به ویژه شهادت هبه ابوندا، رماننویس غزوی چنان قلب مرا به درد آورد که تصمیم به خلق این اثر گرفتم. از این رو کتاب را به این بانوی شهید تقدیم کردم.
صحرایی در پایان از آمادهسازی دو جلد دیگر این مجموعه خبر داد و گفت: جلد دوم با عنوان «آیه زیر بمباران» به داستان دختری در بیت لاهیا میپردازد که دعا میکند باران ببارد تا بمباران متوقف شود.
کتاب «آواز بیت لاهیا» در۱۰۴ صفحه، قطع رقعی منتشر شده و با قیمت ۱۵۰ هزار تومان در فروشگاههای انتشارات بهنشر در مشهد و سراسر کشور در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
