به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری، فیلمتئاتر نمایشهای تولید شده در مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری همزمان با گرامیداشت هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر برای مخاطبان کودک و نوجوان اکران رایگان میشود.
نمایشهای «ماهی» به نویسندگی ویدا قهرمانی و کارگردانی محمد حیدریمقدم، «اولیها» به نویسندگی محسن زارعیان و کارگردانی ماندانا جعفری، «عقل صورتی یا مدادی که فقط مشق مینوشت» به نویسندگی و کارگردانی مهدی فرشیدیسپهر، «لافکادیو» به نویسندگی و کارگردانی امیر مشهدیعباس، «قصه نقلی» به نویسندگی و کارگردانی حسن دادشکر، «اگر گربه رو ببینم» به نویسندگی داوود کیانیان و کارگردانی کیومرث حقیقی و «دینگ دینگ و دنگ» به نویسندگی حامد زحمتکش و کارگردانی فاطمه خدا بندهلو اکران آنلاین رایگان میشود.
همچنین نمایش «ستارهها را دنبال کن» به کارگردانی احسان مجیدی و از تولیدات مرکز تولید تئاتر در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار اکران آنلاین میشود. این نمایش که در باره ستایش صلح و دوستی و مهربانی است به موضوع آسیبهای کودکان در زمانه جنگ میپردازد. تولید تئاتر بر اساس کتابهای منتشر شده کودک و نوجوان از جمله برنامههای مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری است.
این نمایشها قرار است از روز ۱۵ تا ۲۱ مهر در پایگاه مجازی کانون به نشانی kpf.ir و سایت تیوال نمایش داده شود.
نظر شما