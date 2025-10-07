  1. هنر
  2. تئاتر
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

شیراز میزبان اپرای عروسکی «حافظ» می‌شود

شیراز میزبان اپرای عروسکی «حافظ» می‌شود

به مناسبت ۲۰ مهر، روز بزرگداشت حافظ شیرازی، اپرای عروسکی «حافظ» به کارگردانی بهروز غریب‌پور با حمایت بنیاد رودکی در تالار حافظ شهر شیراز اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، اپرای عروسکی «حافظ» به نویسندگی و کارگردانی بهروز غریب‌پور که تولید سال ۱۳۹۱ گروه عروسکی «آران» است، با آهنگسازی امیر پورخلجی و صدای علیرضا قربانی در تاریخ‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ مهر در ۲ سانس ۱۸ و ۲۱:۳۰ برگزار می‌شود.

در این اجرا دکور صحنه بازطراحی و عروسک‌های نمایش نوسازی شده‌اند تا جلوه‌ای تازه از این اثر ماندگار پیش چشم دوستداران هنر و ادب فارسی گشوده شود.

گروه اجرایی اپرای «حافظ» با ۲۹ عضو، با الهام از اشعار لسان‌الغیب حافظ شیرازی، جلوه‌ای از پیوند موسیقی، ادبیات و نمایش ایرانی را در قالبی نو به مخاطبان عرضه می‌کند.

اپرای «حافظ» به نویسندگی و کارگردانی بهروز غریب‌پور با حمایت بنیاد رودکی و به دعوت شهرداری شیراز و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس طی سه شب در شش سانس میزبان علاقمندان و هنردوستان استان است.

کد خبر 6614518
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها