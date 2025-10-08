  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۶

نیروهای اورژانس تهران توانمندترین در جنوب غرب آسیا هستند

نیروهای اورژانس تهران توانمندترین در جنوب غرب آسیا هستند

رئیس اورژانس استان تهران با تأکید بر نقش حیاتی نیروهای پیش بیمارستانی گفت: صدای آژیر آمبولانس نماد سلامت و امنیت اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس استان تهران، در مراسم آیین تجلیل از برگزیدگان اورژانس استان تهران، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: این برنامه برگزار شد تا از نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی که دیده نمی‌شوند و در پشت صف خدمت قرار دارند، تقدیر کنیم. پرسنل اورژانس در یک سازمان پیچیده‌ و در عرصه‌های مختلف کار می‌کنند تا آمبولانسی وارد چرخه عملیات شده و بازگردد.

وی در ادامه بیان کرد: در کنار همکاران حوزه عملیاتی ما، افراد دیگری در حوزه تاسیسات، پشتیبانی، تعمیرگاه سیار، تعمیرگاه مرکزی، کارشناسان پرستار تریاژ ۱۱۵ «دیسپچ»، اعزام و راهبری و... فعالیت می‌کنند. امروزه در فرآیند یک عملیات از خروج آمبولانس تا بازگشت آن ۱۲۰ اقدام اتفاق می‌افتد.

رئیس اورژانس استان تهران تأکید کرد: شاید ما نتوانستیم به درستی ارزش و سهم زحمات و تلاش‌های همکاران در عرصه سلامت به منصه ظهور بگذاریم.

توکلی در ادامه بیان کرد: ما به دنبال مطلوبیت خدمت هستیم. ما به دنبال حفظ سرمایه‌ها برای حفظ تولید ناخالص ملی کشور هستیم.

وی تأکید کرد: اورژانس تهران به عنوان اولین، بزرگترین، مقتدرترین، توانمندترین، متبحرترین، مجرب‌ترین و توانمندترین اورژانس در سطح کشور و منطقه جنوب غرب آسیا است.

رئیس اورژانس تهران در خصوص توانمندی نیروهای اورژانس تهران گفت: قطعا ما در کشور مشکل فرسودگی ناوگان داریم اما در هیچ کجای دنیا به توانمندی نیروهای اورژانس تهران نداریم. این نیروها بر مبنای دانش، تحقیقات و مقالات منتشر شده در کشورهای توسعه یافته، آینده نظام سلامت در همه جای دنیا به حضور فوریت‌های پزشکی وابسته است.

توکلی درخصوص اهمیت کار تیم فوریت‌های پزشکی گفت: اگر قرار باشد بار مالی نظام سلامت را کاهش دهیم، معلولیت‌ها و تلفات ناشی از حوادث ترافیکی را کاهس دهیم، هزینه وزارت رفاه و بهزیستی را کاهش دهیم و... چاره کار دست دستگاه‌های خدمت‌رسان در این حوزه و اوژانس پیش بیمارستانی است.

وی تأکید کرد: ما هرلحظه می‌جنگیم؛ یا برای نجات جان انسان‌ها یا برای کسب منابع برای چرخش این سیستم پیچیده.

توکلی درخصوص صدای آژیر آمبولانس در معابر گفت: صدای آژیر آمبولانس نشانه سلامت، حفظ امنیت اجتماعی و ارتقای نظام سلامت است.

کد خبر 6616378
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها