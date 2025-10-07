به گزارش خبرگزاری مهر، بیستوچهارمین شمارهٔ ماهنامهٔ تخصصی «فیلمکاو» (مهر ۱۴۰۴) با پروندهای مفصل و تحلیلی دربارهٔ سینمای میشائیل هانکه، فیلمساز اندیشهورز و جنجالی سینمای معاصر اروپا، منتشر شد.
شمارهٔ مهرماه مجلهٔ فیلمکاو در ادامهٔ سنت پروندههای پژوهشی بر فیلمسازان مولف، اینبار سراغ یکی از چالشبرانگیزترین چهرههای سینمای اروپا رفته است: میشائیل هانکه؛ کارگردانی که در فیلمهایی نظیر قارهٔ هفتم، ویدئوی بنی، معلم پیانو، پنهان، روبان سفید، کُد مجهول، روبان سفید و عشق و… تماشاگر را به مواجههای بیامان با اضطراب، وجدان و حقیقت واداشته است.
در این پرونده، بیش از بیست مقاله از منتقدان و پژوهشگران ایرانی و خارجی در قالب تحلیل، گفتوگو، ترجمه و تفسیر گرد آمده است.
همچنین این شماره با عنوان نمادین «فیلسوف اضطراب»، کوشیده است از خلال بیش از بیست نوشتار تحلیلی و ترجمه، تصویری تازه از جهان فکری و زیباییشناسی آثار هانکه ارائه دهد؛ جهانی که مرز میان اخلاق، خشونت و نگاه سرد به انسان مدرن را به لرزه درمیآورد.
در این شماره بخش «نوآربازها؛ بررسی سینمای نوآر» تعدادی یادداشت و نقد تالیفی و ترجمهای نیز منتشر شده است. این بخش پس از حدود ۲ سال و نیم به مجله بازگشته است.
«فیلمکاو» با مدیر مسئولی مهدی تیموری و به شیوه شورای سردبیری اداره میشود. طرح جلد این شماره را سپهر امیدوار طراحی و اجرا کرده است.
