به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۱۲۳۶۷۸‏‏/۰۴ مورخ ۲۷‏‏/۵‏‏/۱۴۰۴ با موضوع ابلاغ دستورالعمل‌های مرتبط با تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع مؤسسات اعتباری؛ در اجرای تکلیف مقرر در بند «الف» ماده (۹) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای» در چهلمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱‏‏‏‏/۷‏‏‏‏/۱۴۰۴ به تصویب رسید.

براساس این دستورالعمل مؤسسه اعتباری توسعه ای بانکی است که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی با هدف ایجاد رونق در بخش های مولد اقتصاد کشور بهبود وضعیت اجتماعی و رفاهی و رشد ظرفیت تولید ملی ایجاد و در راستای سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی کشور نسبت به تأمین مالی پایدار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، کلان توسعه ای، ایجاد نوسازی و حفظ زیرساخت های اقتصادی و سایر موارد اقدام می کند. حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری توسعه ای نیز در این دستورالعمل معادل چهارصد هزار میلیارد ریال تعیین شده است.

مؤسسه اعتباری توسعه ای در چارچوب اهداف مقرر این دستورالعمل مجاز به فعالیت در یک یا چند بخش تخصصی شامل کشاورزی، مسکن شهرسازی راه سازی و حمل و نقل، صادرات و واردات؛ صنایع و معادن است.



همچنین براساس دستورالعمل مؤسسه اعتباری توسعه ای مجاز به انجام عملیات و فعالیت های (ریالی و ارزی) صدور گواهی سپرده خاص، سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار در بخش تخصصی فعالیت در راستای تامین مالی پروژه ها و درچارچوب ضوابط بانک مرکزی،تاسیس و مشارکت در شرکتهای با فعالیت بانکی طبق ضوابط بانک مرکزی به استثنای موارد غیر مجاز مقرر در ماده ۸ این دستور العمل، دریافت کمک های مالی و یا تسهیلات و اعتبارات خارجی از سازمان ها و نهادهای مالی و توسعه ای بین المللی، دریافت کمک های مالی و یا اعتبار از دولت شرکت های دولتی صندوق توسعه ملی، مؤسسات عمومی، غیر دولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط؛ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه و استفاده از سایر ابزارهای تعهدی از جمله اوراق گام در بخش تخصصی فعالیت، اعطای تسهیلات ریالی و ارزی در بخش تخصصی فعالیت، اعطای انواع خطوط اعتباری فاینانس ریفاینانس و ... در بخش تخصصی فعالیت، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها در بخش تخصصی فعالیت، انتشار فروش و تضمین انواع اوراق بهادار اسلامی نظیر اوراق مشارکت و صکوک در بخش تخصصی فعالیت، افتتاح و نگهداری حساب قرض الحسنه جاری صرفا برای ذینفع و ارایه خدمات دریافت پرداخت و نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی صرفاً در زمینه فعالیت توسعه ای مؤسسه اعتباری توسعه ای است.

بر این اساس بانک ها بایستی مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏/۵‏‏‏‏/۱۳۹۶ به واحدهای مرتبط آن بانک‏‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند و اقدامات و هماهنگ‌های لازم به منظور اجرای دقیق آن به عمل آورند.



برای دریافت دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای اینجا کلیک کنید.

