قائم پناه: استیضاح حق نمایندگان مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص استیضاح‌های برخی وزرا که در مجلس در جریان است، گفت: امیدوارم نمایندگان محترم مجلس شرایط حال حاضر کشور را درک کنند زیرا اگر وزیری در استیضاح رای نیاورد و برکنار شود، حداقل سه ماه آن وزارتخانه بدون وزیر بوده و در حل مسائل دچار مشکل می‌شویم.

وی افزود: استیضاح حق نمایندگان محترم است اما واقعاً امیدواریم موضوع مسائل فنی باشد و نه خدای نکرده چیزهای دیگر.

قائم‌پناه در خصوص موضوع کالابرگ و استیضاح وزیر کار اظهار داشت: من نمی‌دانم چه اتفاقی ممکن است در مورد کالابرگ بیفتد و آیا تأخیری در اجرای آن ایجاد خواهد شد یا خیر. اما اکنون وزیر کار پس از گذشت یک سال به تازگی بر امور مسلط شده است. اگر به دلیل استیضاح ایشان را تغییر دهیم و فرد دیگری منصوب شود، مشخص نیست آن فرد چه مدت زمانی نیاز خواهد داشت تا با مسائل موجود آشنا شود، مثلاً سه ماه، چهار ماه یا بیشتر. به نظر من، این تغییر جز ضرر به معیشت مردم، هیچ کمکی به آن‌ها نخواهد کرد.

معاون اجرایی رییس جمهور تاکید کرد : نمایندگان می توانند وقتی شرایط کشور عادی شد شمشیر استیضاح را بالا ببرند اما شرایط فعلی به گونه ای نیست که چهار وزیر کابینه روزها و هفته ها درگیر استیضاح باشند و لذا نمایندگان اجازه دهند که وزرای دولت چهاردهم به کار خود در آرامش ادامه دهند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه کشور با توجه به تهدیدات مختلف جهانی در شرایط خاصی قرار دارد، تصریح کرد: در شرایط اسنپ‌بک، استیضاح وزرا به عنوان مثال وزیر رفاه که در حوزه اجتماعی و اقتصادی فعال است و به صورت مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است، به صلاح کشور نیست.

وی با طرح این پرسش که آیا این موضوع با توجه به مصالح کشور انجام می‌شود یا مسائل دیگری مطرح است؟ گفت: وزیر راه تنها خانمی است که در دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان وزیر زیربنایی مطرح است، آیا استیضاح چنین وزیری به عملکرد وزارتخانه مربوط می‌شود؟ از سویی ما با جنگ اقتصادی مواجه هستیم. اگر شرایط کشور عادی شد، نمایندگان می‌توانند تیغ استیضاح را بالا ببرند، اما شرایط کنونی شرایطی نیست که چهار وزیر کابینه استیضاح شوند چرا که این موضوع می‌تواند در معیشت و سفره مردم اثرگذار باشد و لذا به سهم خود از نمایندگان محترم مجلس تقاضا می‌کنم که اجازه دهند دولتِ وفاق با تمام توان به کار خود ادامه دهد.

قائم پناه در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا فیلترینگ تلگرام و اینیستاگرام برداشته خواهد شد یا خیر؟ اظهار کرد: به احتمال بسیار زیاد امسال و تا پایان سال شاهد رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی خواهیم بود.