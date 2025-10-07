وزارت دفاع در سال اول برنامه هفتم توسعه به ۱۰۰ درصد تکالیف خود عمل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستمی در تشریح جزئیات دستورکار امروز (سه شنبه ۱۵ مهرماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست بررسی عملکرد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار داشت.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته، مشخص شد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به تکالیف خود به طور ۱۰۰ درصد عمل کرده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گزارش های ارائه شده نشان داد آیین نامه ای که قرار بود طبق ماده ۱۰۲ قانون برنامه هفتم توسعه توسط این وزارتخانه تدوین شود، به تصویب رسیده و عملیاتی شده است، بنابراین عملکرد این وزارتخانه در اجرای قانون برنامه هفتم مثبت ارزیابی شد.