۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۵

وزارت دفاع در سال اول برنامه هفتم توسعه به ۱۰۰ درصد تکالیف خود عمل کرد

در جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، عملکرد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستمی در تشریح جزئیات دستورکار امروز (سه شنبه ۱۵ مهرماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست بررسی عملکرد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار داشت.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته، مشخص شد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به تکالیف خود به طور ۱۰۰ درصد عمل کرده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گزارش های ارائه شده نشان داد آیین نامه ای که قرار بود طبق ماده ۱۰۲ قانون برنامه هفتم توسعه توسط این وزارتخانه تدوین شود، به تصویب رسیده و عملیاتی شده است، بنابراین عملکرد این وزارتخانه در اجرای قانون برنامه هفتم مثبت ارزیابی شد.

زهرا علیدادی

