حاجی بابایی: باید بودجه‌ آموزش و پرورش را افزایش دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش درباره علت افت تحصیلی دانش آموزان، اظهار کرد: بودجه فعلی آموزش و پرورش، در شأن نظام تعلیم و تربیت نیست. باید برای آموزش و پرورش خرج کرد و مجلس نیز همواره در این زمینه پیشقدم بوده است. دولت و سازمان برنامه و بودجه باید دست به دست هم دهند تا بودجه آموزش و پرورش را افزایش دهیم.
وی بیان کرد: از سوی دیگر و بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه هفتم پیشرفت، ساختار آموزش و پرورش نیاز به دگرگونی دارد که انشاءالله این موضوع هم مورد توجه قرار گیرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر در مملکتی آموزش و پرورش درست شد، همه چیز درست میشود، اما اگر آموزش و پرورش مورد بیتوجهی قرار گیرد، آسیبهای فراوانی را به دنبال خواهد داشت که نمونه آنها را امروز مشاهده میکنیم و همه از آن متاثر هستیم.
حاجی بابایی متذکر شد: هرگاه موضوع آموزش و پرورش در مجلس مطرح شده است، نمایندگان به صورت یکپارچه به آموزش و پرورش کمک کردهاند که از دولت هم میخواهم جایگاه آموزش و پرورش را در بودجه سال ۱۴۰۵ ارتقا دهد. همچنین از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش درخواست میکنم اقدامات لازم را درباره ایجاد تحول در ساختار آموزش و پرورش انجام دهند.
