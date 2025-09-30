به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه ۸ مهر ماه) صحن مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، گفت: در گزارش ارائه شده از سوی دولت، بخشی از احکام به عنوان غیرقابل اجرا عنوان شده‌اند که کار درستی نیست، اگر بنا بر این است که حکمی اجرا نشود، دولت باید برای هر کدام از احکام به مجلس لایحه دهد.

وی با تاکید بر اینکه مسیر نظارت بر برنامه، مسیر اصلاح برنامه نیست، بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه راه‌حل هر مشکلی وجود دارد و همه باید بدانیم که با توجه به پایان یافتن برنامه ۲۰ ساله در سال ۱۴۰۴، امروز تنها سند ملی کشور که میثاق همه ماست، برنامه هفتم است، بنابراین دولت و مجلس مکلف به توجه به این قانون هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور اخیر رئیس جمهور در صحن مجلس، گفت: یکی از موضوعات مورد بحث در جلسه اخیر بهره‌وری بود که در ماده ۱۰۵ برنامه هفتم آمده است که دولت در طول اجرای برنامه حق تولید خدمات ندارد، بنابراین هر کاری که تولید خدمات است، وجود ندارد و حتی در این زمینه جرم انگاری کردیم و گفتیم که اگر تولید خدمات اتفاق بیفتد، به معنای تصرف غیرقانونی بیت‌المال است. آیا راهی به جز این برای چابک‌سازی وجود دارد؟

وی ادامه داد: این کار هزینه‌های جاری را کاهش می‌دهد. ما در بودجه سال جاری، ۲۰ درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی یعنی حدود ۱۰ میلیارد دلار به حوزه عمرانی اختصاص دادیم و به همین اندازه نیز از بودجه عمرانی سالانه به بودجه جاری منتقل کردیم و مجدداً دولت را بزرگتر کردیم، در این خصوص هم ما و هم دولت مقصریم.

قالیباف متذکر شد: در جلسه غیر علنی روز گذشته مجلس اشاره کردم که ما در حوزه اقلام اساسی و درمان درحال هزینه کردن قریب به بیش از ۲۰ میلیارد یورو هستیم و در این بخش ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار ریالی داریم، اما به دلیل ایرادات در نحوه واگذاری، این اعتبارات به درستی به هدف اصابت نمی‌کند.

وی بیان کرد: ما حتماً نمی‌توانیم به همه موضوعات برنامه به طور کامل توجه کنیم، اما باید بدانیم اگر بهره‌وری در حوزه‌های انرژی و درمان را رعایت کنیم، سهم بهره‌وری به جای ۲.۸ درصد تا ۵ درصد خواهد رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس روندی که در سال جاری در حال طی کردن هستیم، بنزین با قیمت ۵۰ الی ۶۰ هزار تومان خریداری می‌کنیم اما به قیمت ۲ الی ۳ هزار تومان به مردم می‌دهیم، بنابراین باید در این کار تدبیر کنیم.

قالیباف اظهار کرد: همچنین با وجود گذشت ۶ ماه از ابتدای سال ما هنوز در زمینه بهینه‌سازی کاری انجام نداده‌ایم. اگر اقدامات لازم در زمینه بهینه‌سازی را انجام دهیم، حداقل از این مسیر ۵ تا ۶ میلیارد دلار به ظرفیت ما برای سرمایه‌گذاری اضافه می‌شود.

رئیس مجلس بیان کرد: معیشت مردم، تامین کالاهای اساسی و مسکن و حوزه‌های انرژی و آب، موضوعاتی هستند که باید به صورت جدی و اساسی مورد توجه قرار دهیم. همچنین توسعه شبکه ملی اطلاعات از موضوعات مهم مورد توجه است که در برنامه نیز وجود دارد.

قالیباف بیان کرد: با توجه به اینکه گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت به کمیسیون‌ها ارجاع شده است، از کمیسیون‌ها تقاضا دارم که نه فقط در زمان برگزاری جلسات عادی بلکه در ۲ تا ۳ شیفت، موضوع را مورد بررسی قرار دهند و به صورت تمام وقت پیگیری کنند. ما برای اجرای برنامه هم مطالبه‌گری جدی داریم و هم به دولت کمک می‌کنیم تا بتواند برنامه را اجرا کند.

رئیس مجلس گفت: نمی‌خواهم بگویم که در برنامه ایرادی نیست چرا که ممکن است در جاهایی از برنامه ایراداتی نیز وجود داشته باشد؛ بر همین اساس اگر دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که بخشی از برنامه نیازمند تجدیدنظر است، یا در قالب لایحه دولت، اصلاح مورد نظر را بررسی می‌کنیم یا مجلس با همکاری دولت اصلاح مربوطه را انجام خواهد داد.