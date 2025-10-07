مراسم روز کودک در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر عصر سه‌شنبه در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن هفته ملی کودک، بر اهمیت نقش آموزش و پرورش در رشد فکری و فرهنگی کودکان تأکید و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش کودکان زیربنای توسعه پایدار و تقویت‌کننده بنیان‌های نظام آموزشی کشور است.

محمد مظفری افزود: دوران کودکی حساس‌ترین مرحله برای شکل‌گیری شخصیت انسان است و توجه به نیازهای آموزشی تربیتی و روانی کودکان، مسیر پیشرفت جامعه را هموار می‌سازد.

مظفری در ادامه با اشاره به برگزاری برنامه‌های متنوع و مفرح در این آیین، نشاط کودکان را عامل اصلی پویایی محیط‌های آموزشی دانست و گفت: بازی، شادی و خلاقیت بخش جدانشدنی از فرایند رشد کودک است و مدارس باید محیطی آرام، شاد و انگیزه‌بخش برای یادگیری فراهم آورند.

وی خاطرنشان کرد: نظام آموزشی کارآمد نظامی است که در کنار آموزش علمی، به پرورش احساس هیجان و نشاط در میان دانش‌آموزان نیز توجه داشته باشد.

در حاشیه این مراسم، گروه نمایشی کانون پرورش فکری با اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی شاد فضایی سرزنده و پرنشاط برای کودکان ایجاد کردند.