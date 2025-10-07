فرماندار تنگستان: مدیران حضور میدانی در سطح شهرستان داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان تنگستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تقدیر از همراهی مردم، بر لزوم همدلی و وفاق مدیران جهت خدمت‌رسانی شایسته به مردم تاکید کرد.

فرماندار تنگستان با تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از زحمات شبانه‌روزی این نیرو در شهرستان با تاکید بر جایگاه رفیع دو نهاد مقدس سپاه و نیروی انتظامی، اظهار کرد: همه ما می‌دانیم که این دو نهاد مقدس برای امنیت و اقتدار کشور و برای خاطرجمعی مردم و توسعه جامعه چه ارزش و جایگاهی دارند و چقدر در این راستا تلاش می کنند، همچنین در جنگ ۱۲ روزه نیز عملکرد این دو نهاد مقدس برای دفاع از میهن را دیدیم.

وی در ادامه با تبریک روز دامپزشکی، نقش مهم این حوزه را در سلامت جامعه یادآور شد و همچنین روز جهانی پست را تبریک گفت و بر اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی با اداره پست تاکید کرد.

فرماندار تنگستان همچنین روز روستا و عشایر را تبریک گفت و بیان کرد: بخش عظیمی از تنگستان را روستاها تشکیل داده‌اند و نقش مهمی در شهرستان دارند.

در پایان گرامیداشت مناسبت‌ها، وی روز جهانی کودک را تبریک گفت و تاکید کرد: همه تلاش و عملکرد مسئولین برای نسل آینده است و آینده کشور ما در دست آنان است و ما دغدغه آنان را داریم.

مردم ما شایسته بهترین خدمت‌ها هستند

فرماندار تنگستان با تقدیر و تشکر از همراهی اعضای شورای تأمین شهرستان، گفت: امیدوارم بتوانیم با رویکرد همدلی و وفاق، خدمتگزار مردمی باشیم که همیشه در همه زمینه‌ها در کنار مسئولین بودند ، مردم ما شایسته بهترین خدمت‌ها هستند و با جان و دل پای نظام، میهن و انقلابشان ایستاده‌اند.

وی در ادامه به صورت جدی بر اصول مدیریت کارآمد تأکید کرد و با بیان اینکه مدیران باید پای کار باشند و تلاش صادقانه جهت توسعه تنگستان را سرلوحه کار خود قرار دهند، ادامه داد: مدیران موظف به تکریم ارباب رجوع هستند و پاسخگوی شوراهای اسلامی، افکار عمومی و اصحاب رسانه باشند و همکاری‌های لازم با آنان صورت بپذیرند.

سلیمانی بر تقویت روابط عمومی‌های ادارات و انتشار اقدامات در فضای مجازی تاکید کرد.

فرماندار تنگستان در بخش پایانی سخنان خود بر اهمیت همکاری‌های بین بخشی تاکید کرد و گفت: در بحث‌هایی مانند حفاری، از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام گرفته شود تا هماهنگی کامل صورت پذیرد.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های عمرانی کلان، خبر داد: طرح مطالعاتی طرح هادی شهرهای اهرم و دلوار با همکاری استاندار محترم، نماینده مردم در مجلس و معاون استاندار در حال پیگیری است.

در پایان، به سفر هفته گذشته وزیر راه اشاره کرد و آن را حاوی مصوبات خوبی برای شهرستان دانست.