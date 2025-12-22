فرماندار تنگستان: وفاق مسئولان و مردم نقطه قوت شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در آئین معارفه معاون عمرانی و بخشداران با حضور معاون استاندار بوشهر، و اعضای شورای اداری شهرستان تنگستان، با تقدیر از استاندار بوشهر بابت حسن اعتماد به گزینههای پیشنهادی خود برای معاونت عمرانی و بخشداریها، ابراز امیدواری کرد: مدیران جدید با عزمی راسختر در جهت توسعه شهرستان گام بردارند.
وی گفت: هر چند در ده ماهه گذشته معاون عمرانی و سه ماه گذشته بخشداران را نداشتهایم ولی با تلاش بیشتر، برنامه ریزی، همت مستمر و همکاری همه اعضای شورای اداری نگذاشتهایم کارها در شهرستان عقب بماند و خدا را شکر همه پروژههای عمرانی و اجرایی در سطح شهرستان در حوزههای مختلف فعال است و در کنار امور عمرانی و اقتصادی، فعالیت در حوزههای اجتماعی نیز با جدیت دنبال میشود که جای تقدیر از همکاری همه دارد.
فرماندار تنگستان، وفاق و همدلی را یکی از بارزترین ویژگیها و نقاط قوت اصلی در بین مسئولین شهرستان و مردم دانست و بیان کرد: با تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور این روحیه را در شهرستان تقویت میکنیم.
سلیمانی ضمن اشاره به اهمیت این اتحاد در تاریخ شهرستان، افزود: ما این وفاق را در جنگ ۱۲ روزه نیز به خوبی دیدیم و تأکید میکنیم که ما خدمتگزار مردم هستیم و رویمان سمت مردم است و برای خدمت به این مردم شریف از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود، مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان را مخاطب قرار داد و گفت: همه مدیران موظفند با هماهنگی کامل با معاونین فرماندار و بخشداران کار اجرایی را در حوزه خود دنبال کنند و با همکاری و هماهنگی روند امور اجرایی را بدون وقفه و با حداکثر سرعت پیش ببرند.
در پایان مراسم، با تقدیر از زحمات روحالله تنگستانی (معاون سابق فرماندار)، علی تنگارمی را بهعنوان معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تنگستان معرفی شد.
همچنین با تقدیر از خدمات نورالله جمالی و عبدالرضا عالیپور (بخشداران سابق مرکزی و دلوار)، عسکر زارعی به عنوان بخشدار دلوار و نسیم هندیپور به عنوان بخشدار مرکزی تنگستان معرفی شدند.
نظر شما