سرهنگ شمسائی: خانواده شهدای فراجا نماد ایثار و پایداری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا شمسائی در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته نیروی انتظامی با تبریک هفته نیروی انتظامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه شهدای فراجا اظهار کرد: به مناسبت هفته نیروی انتظامی، همایش پاسداشت امنیت با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، کارکنان نیروی انتظامی و جمعی از مسئولان شهری در آستانه اشرفیه برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت تقویت روحیه همکاران و ارج نهادن به زحمات آنان افزود:این همایش با هدف قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی حافظان نظم و امنیت با برنامه‌های فرهنگی و هنری همراه بود.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه با بیان اینکه خانواده شهدای فراجا نماد ایثار و پایداری هستند، گفت: پاسداشت یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی وظیفه همه ما است.

وی تصریح کرد دراین همایش از خانواده‌های شهدای انتظامی، همکاران و فرزندان آنان در حوزه‌های مختلف اجتماعی، علمی، ورزشی و هنری تجلیل به‌عمل آمد.

سرهنگ شمسائی ادامه داد:در این مراسم در راستای تشویق به فرزند آوری از کارکنانی که دارای بیش از چهار فرزند بودن نیز به‌عنوان الگوهای فرزندآوری تقدیر شد.

شناخت دوستان فرزندان گامی مؤثر در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد احمدی‌ مجرد نیز دراین همایش با هشدار نسبت به تهدیدات دشمنان علیه فرزندان جامعه، از خانواده‌ها خواست با دقت و هوشیاری در فضای حقیقی و مجازی مراقب رفتار و ارتباطات فرزندان خود باشند.

مسئول عقیدتی نیروی انتظامی آستانه اشرفیه با اشاره به حساسیت مأموریت‌های نیروی انتظامی، همراهی همسران و پشت‌گرمی خانواده‌ها را عامل مهمی در موفقیت مأموران بیان کرد.

وی با اشاره ضرورت نظارت بر ورود و خروج فرزندان و آشنایی با دوستان گفت: شناخت دوستان و محیط‌های رفت‌وآمد فرزندان یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی که والدین باید این مسئولیت را با دقت و استمرار دنبال کنند.