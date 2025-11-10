تأکید معاون استاندار بر وفاق ملی و همدلی در مدیریت جوانرود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی عصر دوشنبه در آئین تکریم و معارفه فرماندار جدید شهرستان جوانرود اظهار کرد: جوانرود از گذشته نماد غیرت، پویایی و وفاداری مردم به ارزش‌های ایرانی و اسلامی بوده و کارنامه این شهرستان در دفاع از میهن، مزین به نام شهدای والامقام است. وی با ادای احترام به جایگاه رفیع آنان گفت: یاد و راه این عزیزان باید چراغ مسیر خدمت امروز ما باشد.

معاون استاندار با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان جوانرود افزود: سرزمینی با طبیعتی زیبا، نیروهای انسانی جوان و تحصیل‌کرده و مردمی خون‌گرم می‌تواند محور توسعه استان باشد. وی کشاورزی پویا، توان گردشگری و بوم‌گردی، موقعیت مرزی و اعتماد اجتماعی بالا را از مزایای ویژه این شهرستان دانست.

سلیمانی مرز را اولویتی کلیدی برای توسعه استان عنوان کرد و گفت: تجربه‌های موفق مرزنشینی در جوانرود، الگویی برای رونق تجارت و مبادلات اقتصادی است. وی یادآور شد: مردم اورامانات در تمامی آزمون‌های تاریخی، از دفاع مقدس تا شرایط اخیر، با عزت و همدلی در کنار ایران عزیز ایستاده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه وحدت و همدلی مبنای تعالیم الهی و مشی انبیاست تصریح کرد: ملت‌هایی که متحد عمل کرده‌اند، در عبور از بحران‌ها موفق‌تر بوده‌اند. در مقابل، تفرقه و چندصدایی ضربه‌ای جدی به پیکره جامعه است.

سلیمانی ادامه داد: امروز راهی جز اتحاد و همراهی مردم برای عبور از سختی‌ها وجود ندارد. سیاست اصلی دولت و مدیریت استان نیز تقویت وفاق و همبستگی عمومی است.

معاون استاندار با اشاره به تنوع فرهنگی کرمانشاه تصریح کرد: این استان تصویری بی‌بدیل از وحدت در میان تفاوت‌هاست؛ جایی که اقوام، زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در سایه ایران واحد زندگی می‌کنند.

وی افزود: دولت مردمی دکتر مسعود پزشکیان با تأکید بر شفافیت، گفت‌وگو و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های انسانی کشور، وفاق ملی را اساس کار خود قرار داده است. به گفته او، وفاق ملی صرفاً هم‌زیستی سیاسی نیست بلکه بازگشت به منش اخلاقی و گفت‌وگو محور جامعه ایرانی است.

سلیمانی با بیان اینکه جوانرود می‌تواند نماد کوچکی از وفاق ملی در کشور باشد، گفت: دولت می‌خواهد هیچ صدایی خاموش نماند و هیچ استعدادی در حاشیه نرود؛ این شهرستان ظرفیت تبدیل‌شدن به نمونه‌ای روشن در اجرای این سیاست را دارد.

وی افزود: دولت جدید بر پایه صداقت، عدالت و ارتباط مستقیم با مردم بنا شده است و مدیری موفق خواهد بود که شنونده، پاسخ‌گو و همراه مردم باشد. در همین مسیر، مدیران استانی مأمورند روح وفاق ملی را از شعار به عرصه عمل بیاورند؛ به میان مردم بروند، سخن آنان را بشنوند و برای حل مسائل کنارشان بایستند.

معاون استاندار در پایان با قدردانی از خدمات نامدار حسینی و آرزوی توفیق برای فرماندار جدید جوانرود، هوشیار عبدالله‌زاده، او را به آغاز فصلی تازه از مدیریت مشارکتی فراخواند و گفت: تقویت انسجام اجتماعی، حمایت از جوانان و نخبگان، توسعه گردشگری، افزایش تعاملات مرزی و ایجاد فضای گفت‌وگو از وظایف اصلی فرماندار خواهد بود.

به گفته سلیمانی، زمانی که مردم اطمینان یابند مدیران صدای آنان را می‌شنوند، سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی افزایش می‌یابد و آن‌گاه وفاق در عمل تحقق پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت فرماندار جوانرود موفقیت همه ماست و توسعه این شهرستان در گرو همراهی و همدلی جمعی است.