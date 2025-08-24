  1. استانها
  2. بوشهر
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵

تجدید میثاق با شهدا به مناسبت هفته دولت در عسلویه

بوشهر- غبار روبی و تجدید میثاق فرماندار و مسئولان شهرستان عسلویه با شهدا در اولین روز از هفته دولت انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از هفته دولت فرماندار شهرستان عسلویه به اتفاق معاونین، اعضای شورای تأمین، بخشدار مرکزی، شورای اداری شهردار و شورای اسلامی بیدخون با حضور در گلزار شهدای شهر بیدخون، با غبارروبی قبور مطهر شهدا، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و شهدای دولت، با شهیدان تجدید میثاق کردند.

اسکندر پاسالار صبح یکشنبه در این آئین اظهار کرد: حضور ما در کنار قبور مطهر شهدا به مناسبت آغاز هفته دولت به منظور تکریم و پاسداشت مقام شامخ شهدا است که این عزیزان با نثار خون خود از انقلاب و میهن اسلامی پاسداری کردند.

تجدید میثاق با شهدا به مناسبت هفته دولت در عسلویه

وی افزود: هفته دولت فرصتی است تا با تجلیل از شهدا و ایثارگران، ارزش‌های والای آنان را پاس داریم و شهدا را چراع فروزان خود در مسیر خدمت رسانی به مردم بدانیم.

فرماندار عسلویه ضمن تبریک هفته دولت به مردم و مدیران و کارکنان ادارات شهرستان افزود: در اینجا با شهدا عهد می‌بندیم که ادامه دهنده راه آنها باشیم و در راه خدمت به مردم از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.

وی بیان کرد: تلاش دولت وفاق بر خدمت رسانی بی منت به مردم و ایجاد روحیه وفاق و همدلی در جامعه است شما مدیران باید تلاش کنید در راستای سیاست‌های دولت صادقانه به مردم خدمت کنید همت دولت بر پیشرفت توسعه و کشور استان و شهرستان است و پیشرفت دولت باعث پیشرفت نظام اسلامی، خشنودی رهبر انقلاب و رضایتمندی مردم خواهد بود.

