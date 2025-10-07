خلیل الحیه: کاملاً آماده توقف جنگ هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «خلیل الحیه»، رئیس هیئت مذاکره‌کننده حماس گفت: ما به شرم‌الشیخ آمدیم تا مذاکرات مسئولانه و جدی را برای توقف جنگ علیه مردممان در نوار غزه انجام دهیم.

وی افزود: ما اهداف و آرمان‌های مردممان برای تحقق ثبات، تشکیل دولت و حق تعیین سرنوشت را دنبال می‌کنیم.



این رهبر حماس گفت: ما آمادگی کامل خود را برای توقف مسئولانه جنگ اعلام می‌کنیم، اما دشمن همچنان به کشتن و نابودی ما ادامه می‌دهد.

الحیه در ادامه اظهار داشت: هیئت جنبش حماس با هدف پایان دادن به جنگ، تضمین خروج اشغالگران اسرائیلی از غزه و تبادل کامل اسرای صهیونیست در ازای آزادی همه اسرای فلسطینی براساس طرح ترامپ به اینجا آمده است.

مذاکره کننده جنبش حماس از ادامه حملات رژیم صهیونیستی به ویژه به شمال نوار غزه، علیرغم اعلام آمادگی و موافقت حماس با دیدگاه ترامپ برای پایان دادن به جنگ ابراز تاسف کرد.

گفتنی است مذاکرات غیرمستقیم بین حماس و رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه در شرم‌الشیخ برای بررسی طرح ترامپ درباره آتش بس در نوار غزه آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، هدف دیدار غیرمستقیم بین هیئت‌های فلسطینی و رژیم صهیونیستی در شرم‌الشیخ، بررسی سازوکارهای آماده‌سازی شرایط اولیه برای توافق تبادل اسرا است.

رسانه های رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بودند که «ران درمر»، وزیر امور راهبردی این رژیم هم در مذاکرات شرم الشیخ حضور خواهد داشت، اما دفتر نتانیاهو اعلام کرد که این مذاکرات در سطح عادی برگزار خواهد شد و سپس در صورت پیشرفت، مقام‌های ارشد به آن خواهند پیوست.

این مذاکرات در حالی آغاز شده است که دو طرف اختلاف نظر شدیدی درباره موضوع عقب‌نشینی اشغالگران و سلاح مقاومت و آینده حکومت در نوار غزه پس از جنگ دارند.