جنبش فتح: عملیات ۷ اکتبر واکنشی به جنایات اسرائیل بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، «جبریل رجوب»، دبیر کمیته مرکزی جنبش فتح گفت که عملیات هفتم اکتبر، واکنشی به جنایات اشغالگران علیه مردم فلسطین بود.

وی افزود: ما در جنبش فتح بر اساس رویارویی مستقیم با اشغالگران وارد این عرصه شدیم و اقدام مسلحانه در فلسطین علیه اشغالگران را نمی‌توان محکوم کرد.

دیبر کمیته مرکزی جنبش فتح تصریح کرد: تروریسم رسمی اسرائیل، رژیم اشغالگر را در معرض دید جهانیان قرار داد و اشغالگران مسئول آنچه در هفتم اکتبر رخ داد، هستند.

گفتنی است که عملیات طوفان الأقصی سحرگاه پانزدهم مهر ۱۴۰۲ شمسی، توسط جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و سایر گروه‌های مقاومت علیه رژیم صهیونیستی طراحی و اجرا شد.

این عملیات که ضربه سختی به رژیم صهیونیستی وارد کرد، نقطه عطفی تاریخی در مسیر مبارزه علیه اشغالگری به شمار می‌رود.

اسرائیل پس از دو سال جنگ بی وقفه علیه نوار غزه و قتل عام ده‌ها هزار فلسطینی نتوانسته است هیچ کدام از اهداف خود را محقق کند.