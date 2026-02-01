میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای دهه فجر در شهرستان سرپلذهاب اظهار کرد: همزمان با چهلوهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۶۲ طرح عمرانی و اقتصادی با مجموع اعتباری بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان در نقاط مختلف شهرستان به مرحله بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این پروژهها در حوزه کشاورزی و مدیریت منابع آب تعریف شده است، افزود: از جمله طرحهای شاخص، افتتاح اراضی تحت پوشش سامانه گرمسیری در بخش قلعهشاهین و دهستانهای بشیوه و پاطاق است که با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان اجرا شده است.
فرماندار سرپلذهاب ادامه داد: با تکمیل و بهرهبرداری از این طرح، ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به سیستمهای نوین آبیاری قطرهای و بارانی مجهز میشود که تأثیر مستقیمی بر افزایش بهرهوری، کاهش مصرف آب و توسعه پایدار کشاورزی منطقه خواهد داشت.
رحیمی با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی شفاف و دقیق به مردم تصریح کرد: دولت در سالهای اخیر اقدامات گستردهای در حوزههای عمرانی، اقتصادی و خدماتی انجام داده و ضروری است مدیران دستگاههای اجرایی با استفاده از ظرفیت رسانهها، دستاوردهای نظام و دولت را بهصورت مستند و قابل فهم برای افکار عمومی تبیین کنند.
وی خاطرنشان کرد: آگاهی مردم از روند خدمات و پروژههای انجامشده، نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی دارد و این مهم باید بهصورت جدی در دستور کار مدیران قرار گیرد.
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