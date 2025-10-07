عبدالعاطی: هیئت آمریکایی به ریاست ویتکاف به مذاکرات آتش بس می پیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر در کنفرانس مطبوعاتی با یوهان وادفول، همتای آلمانی خود خبر داد که هیئت آمریکایی به ریاست استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه به مذاکرات جاری درباره آتش بس در غزه خواهد پیوست.

عبدالعاطی در ادامه اشاره کرد که مذاکرات در شرم الشیخ میان هیئت‌های اسرائیلی و حماس با مشارکت منطقه‌ای ادامه دارد و فردا هیئت آمریکایی در این مذاکرات حضور خواهد داشت.

وی افزود که به همراه همتای آلمانی خود با ویتکاف که قصد دارد در ساعات آتی به مصر سفر کند، گفتگوی طولانی‌ داشته است.

وزیر خارجه مصر بیان کرد که در این گفتگو به اهمیت قطعنامه شورای امنیت برای تصویب طرح آمریکا و استقرار نیروهای بین‌المللی در راستای حفاظت از فلسطینی‌ها اشاره شد.

گفتنی است عصر روز دوشنبه، مذاکرات غیرمستقیم میان هیئت‌های حماس و رژیم صهیونیستی برای اجرای مرحله اول طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شهر شرم الشیخ مصر آغاز شد.