وقوع ۲۳۰ حمله علیه غزه از زمان اعلام موافقت حماس با طرح ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، دفتر اطلاع رسانی دولت مستقر در نوار غزه در بیانیهای اعلام کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی به تجاوز وحشیانه خود علیه مردم فلسطین در نوار غزه ادامه میدهد و درخواستهای آتشبس اعلام شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همچنین پاسخ مثبت ارائه شده جنبش حماس به این پیشنهاد را نادیده میگیرند.
بر اساس این بیانیه، از سپیده دم شنبه ۴ اکتبر ۲۰۲۵ تا پایان سهشنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۵، اشغالگران بیش از (۲۳۰) حمله هوایی و توپخانهای به مناطق پر جمعیت غزه حمله کرده اند و غیرنظامیان و آوارگان را در استانهای مختلف هدف قرار دادند. بر اثر این حملات 118 غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیدند.
دفتر اطلاع رسانی دولت مستقر در نوار غزه در ادامه این بیانیه افزود: این جنایتها، در چارچوب نسلکشی مداوم فلسطین صورت گرفته و ثابت میکند که اشغالگران تمام درخواستهای بینالمللی برای برقراری صلح و آرامش را نادیده میگیرند و بر ادامه کشتار سیستماتیک غیرنظامیان و تخریب زیرساختهای زندگی در نوار غزه اصرار دارند.
ما اشغالگران را مسئول کامل این جنایات میدانیم و از دولت آمریکا و جامعه بینالمللی میخواهیم که اقدامات جدی، مؤثر و فوری را برای توقف تجاوز و برقراری آتشبس واقعی در نوار غزه انجام دهند.
