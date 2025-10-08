به گزارش خبرگزاری مهرفابوالفضل روغنی گلپایگانی در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد با اشاره به ویژگی‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) اظهار داشت: این بنگاه‌ها شامل تمام کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در حوزه‌های صنعتی، فناوری، گردشگری و کشاورزی هستند که در بازار اقتصادی کشور فعالیت دارند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجربیات جهانی در همکاری میان بنگاه‌های کوچک و شرکت‌های بزرگ گفت: شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا با بیش از ۴۸ شرکت برای تأمین قطعات و پشتیبانی همکاری دارد و بسیاری از کشورها با تکیه بر همکاری میان بنگاه‌های کوچک و متوسط مسیر رشد خود را ترسیم کرده‌اند.

وی افزود: بنگاه‌های متوسط نقش بسیار مؤثری در زنجیره تولید دارند و ۹۰ درصد از اشتغال رسمی کشور را برعهده گرفته‌اند. این بنگاه‌ها بخشی از شبکه زنجیره ارزش ملی محسوب می‌شوند و در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور نقش کلیدی ایفا می‌کنند.

روغنی گلپایگانی با تأکید بر لزوم استفاده از تجربیات موفق کشورهایی مانند چین، کره‌جنوبی، سنگاپور و مالزی گفت: این کشورها با محور قرار دادن شرکت‌های کوچک و متوسط توانسته‌اند موتور محرک اقتصاد خود را تقویت و به قدرت‌های اقتصادی جهانی تبدیل شوند.

وی افزود: ما نیز باید برای رشد صنعت، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت امنیت اجتماعی از ظرفیت این بنگاه‌ها که در سراسر کشور پراکنده‌اند استفاده کنیم. بنگاه‌های بزرگ به واحدهای کوچک نیاز دارند و در مقابل، بنگاه‌های کوچک نیز برای بقا و توسعه به صنایع بزرگ متکی هستند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط با دسترسی آسان به منابع تولید و نیروی انسانی می‌توانند با صنایع بزرگ هم‌افزایی ایجاد کرده و به شکوفایی اقتصاد ملی یاری رسانند.