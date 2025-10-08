به گزارش خبرگزاری مهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت هفته ملی کودک، مجموعهای از فیلمها و پویانماییهای منتخب را به صورت برخط برای کودکان نمایش میدهد.
این فیلمها و پویانماییها از روز ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴ با توجه به نامگذاری هر روز هفته ملی کودک، متناسب با موضوع آن روز انتخاب شدهاند تا کودکان علاوه بر سرگرمی، با مفاهیم آموزشی و فرهنگی مرتبط با هر روز آشنا شوند.
این فیلمها در بخش سینمایی سامانه کانون به نشانی nama.kpf.ir/FilmDailyCAst به شرح زیر نمایش داده میشود:
روز سهشنبه، ۱۵ مهر، به مناسبت روز «خانواده، دنیای زیبای کودکان»، فیلم سینمایی «بچههای آسمان» به کارگردانی مجید مجیدی نمایش داده خواهد شد.
روز چهارشنبه، ۱۶ مهر، همزمان با روز «زمین، خانهی ما»، پویانماییهای «سمپاش» به کارگردانی فرونوش عابدی و «رویای سبز» ساختهی حسین محجوب برای کودکان پخش خواهد شد.
روز پنجشنبه، ۱۷ مهر، در روز «زندگی، بازی، سلامت»، پویانمایی «سگی که مرض داشت» به کارگردانی پروین تجوید و فیلم سینمایی «ضربه فنی» اثر غلامرضا رمضانی به نمایش درخواهد آمد.
روز جمعه، ۱۸ مهر، با عنوان روز «ستارههای دنبالهدار» و در گرامیداشت شهدای کودک و نوجوان ایران و غزه، پویانمایی «آسمان دوستداشتنی» ساختهی امیر مهران و فیلم سینمایی «یدو» به کارگردانی مهدی جعفری روی پرده خواهند رفت.
روز شنبه، ۱۹ مهر، به مناسبت روز «کتاب، دنیای شگفتانگیز کودکان»، پویانماییهای «بهادر» اثر عبدالله علیمرداد و «قدم یازدهم» به کارگردانی مریم کشکولینیا برای کودکان نمایش داده خواهند شد.
روز یکشنبه، ۲۰ مهر، همزمان با روز «دنیای شیرین کودکان با نیازهای ویژه»، فیلمهای کوتاه «با من حرف بزن» اثر مسعود جعفریجوزانی و «سایههای روشن» ساختهی مهدی پریزاد به نمایش گذاشته خواهند شد.
روز دوشنبه، ۲۱ مهر، در روز «کودکان و دنیای علوم و فناوریهای نوین»، پویانمایی «کشاورز و ربات» به کارگردانی عبدالله علیمراد و فیلم کوتاه «ماه بانو» اثر لیلا میرهادی برای کودکان پخش خواه د شد.
هفته ملی کودک با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار میشود و این برنامهها فرصتی فراهم میکنند تا کودکان در فضایی شاد، آموزنده و هنری تجربهای خاطرهانگیز داشته باشند.
نظر شما