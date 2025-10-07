به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد شامگاه سهشنبه در آیین اختتامیه نخستین گردهمایی فیلمسازان نوجوان اصفهان که شامگاه سهشنبه در کاخموزه چهلستون برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش هنرمندان نوجوان در آینده سینمای کشور اظهار کرد: درخشیدن فیلمسازان نوجوان تازه آغاز راه است و دنیا منتظر قصههای ناب آنان خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه نسل آینده جوایز مهم جهانی همچون اسکار میتواند در دستان نوجوانان ایرانی شکل بگیرد، افزود: فیلمهای ارزشمندی که امروز در قالب تجربههای کوچک ساخته میشود، در آینده میتواند به تولیدات فاخر و جریانساز سینمای ایران تبدیل شود.
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در اصفهان اظهار کرد: این جشنواره قله برنامههای فرهنگی استان است و خاطرات ارزشمندی برای چندین نسل از کودکان، نوجوانان و بزرگسالان رقم زده است.
وی با بیان اینکه اصفهان امروز علاوه بر رودخانه زایندهرود، رودخانهای از هنر و برنامههای فرهنگی پرشور و متنوع دارد، تصریح کرد: بیش از ۲۵۰ برنامه فرهنگی و هنری در استان در حال برگزاری است که طیف گستردهای از مخاطبان با سلایق مختلف را پوشش میدهد.
جمالی نژاد با اشاره به ظرفیتهای تازه ایجادشده برای نوجوانان گفت: طرح کمپین همسازی و حضور نوجوانان در عرصه داوری جشنواره کودک و نوجوان، فرصتی برای تقویت مسئولیتپذیری و اثربخشی ایدههای خلاق نسل جوان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اصفهان آماده است از دل نسل نوجوان خود آیندهسازانی در عرصه هنر و سینما پرورش دهد؛ آیندهسازانی همچون فرشچیانها و طهماسبها که آثارشان ماندگار خواهد بود.
