۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۷

نامزدهای جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند

نامزدهای جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند

اسامی نامزدهای رشته‌های مختلف سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی جشنواره، مراسم اختتامیه سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان عصر روز چهارشنبه ۱۶ مهر در سالن اجلاس سران شهر اصفهان برگزار می‌شود و پروانه‌های زرین، برندگان خود را خواهند شناخت.

اسامی نامزدها به شرح زیر است:

بهترین دستاورد فنی یا هنری:

جلوه‌های بصری پویانمایی «افسانه سپهر» - محصول مرکز پویانمایی مهوا

جلوه‌های بصری فیلم «جادوی عروسک‌ها» - محمدرضا نجفی امامی

طراحی صحنه فیلم «بچه مردم» - بابک کریمی طاری

موسیقی فیلم «بچه مردم» - کریستف رضاعی

موسیقی فیلم «چشم بادومی» - مسعود سخاوت‌دوست

بهترین بازیگر نوجوان:

ستایش دهقان برای فیلم «چشم بادومی»

محمدرضا عالی‌ور برای فیلم «موی گرگ»

مهبُد جهان‌نوش برای فیلم «بچه مردم»

بهترین بازیگر کودک:

مهدی بیور برای فیلم «جادوی عروسک‌ها»

مهنا پیراسته برای فیلم «جادوی عروسک‌ها»

نفس جافری برای فیلم «دختر برقی ۲»

بهترین فیلمنامه:

علی‌محمد حسام‌فر و ابراهیم امینی برای فیلم «چشم بادومی»

فائزه یارمحمدی و محمود کریمی برای فیلم «بچه مردم»

فریدون نجفی برای فیلم «موی گرگ»

بهترین کارگردانی:

ابراهیم امینی برای فیلم «چشم بادومی»

محمود کریمی برای فیلم «بچه مردم»

بهترین فیلم کودک و نوجوان:

«بچه مردم» به تهیه‌کنندگی سیدعلی احمدی

«چشم بادومی» به تهیه‌کنندگی سجاد نصرالهی‌نصب

«موی گرگ» به تهیه‌کنندگی امیرحسین علم‌الهدی

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان در حال برگزاری است.

کد خبر 6615144
ندا زنگینه

