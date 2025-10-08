محمد مهدی دافعیان تولیدکننده لباس کودک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: یکی از مشکلات اساسی که در حوزه پوشاک کودک وجود دارد، مسئله استفاده از جنس مناسب برای لباس‌هاست. لباس کودک باید از الیاف طبیعی، پنبه‌ای و با کیفیت بالا تهیه شود تا با پوست لطیف کودکان سازگار باشد. متأسفانه به دلیل وابستگی به واردات پنبه و قیمت بالای جهانی آن، هزینه‌های تولید این نوع پوشاک در ایران بسیار افزایش یافته است. با این حال، در داخل کشور برندها و تولیدکنندگان خوبی وجود دارند که می‌توانند نیاز بازار را با استفاده از مواد اولیه داخلی تأمین کنند و سهم بیشتری در تولید پوشاک کودک داشته باشند.

وی با بیان اینکه جنس لباس و موضوع طراحی یکی از دغدغه‌های اساسی در این حوزه است، گفت: متأسفانه بسیاری از طرح‌ها و نقش‌هایی که برای لباس کودکان انتخاب می‌شود، هیچ تناسبی با روحیه لطیف و حساس آن‌ها ندارد. این طراحی‌ها عمدتاً متأثر از فرهنگ ناسازگار غرب و گاهی برگرفته از کاراکترها و انیمیشن‌هایی هستند که محتوای آن‌ها نه تنها مناسب کودکان نیست بلکه می‌تواند اثرات منفی بر تربیت آن‌ها داشته باشد. این مسئله خصوصاً در ایران نیز رواج پیدا کرده و به نوعی بدون نظارت یا معیار مشخصی روی لباس‌های کودک چاپ می‌شود.

این تولیدکننده لباس کودک با تاکید بر اینکه در تولید لباس‌های کودک، نه‌تنها به کیفیت مواد اولیه توجه شود، بلکه بر محتوای فرهنگی و طراحی‌های بصری نظارت دقیق‌تری صورت گیرد، افزود: انتخاب شخصیت‌ها و طراحی‌هایی که تأثیر مثبت تربیتی و فرهنگی دارند می‌تواند قدمی مؤثر در راستای حفظ هویت و ارزش‌های جامعه باشد. ما در مجموعه‌مان تمام تلاش‌مان این است که علاوه بر ارائه کیفیت و استفاده از مواد و اجناس مناسب برای پوشاک کودک، به طراحی نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم. برخلاف بسیاری از مجموعه‌هایی که معمولا از طرح‌های خارجی مانند چین یا ترکیه کپی‌برداری می‌کنند و آنها را با عنوان ایرانی یا خارجی در بازار عرضه می‌کنند، ما در مجموعه خود یک تیم حرفه‌ای طراحی داریم.

دافعیان گفت: تیم ما شامل اتاق فکر، گروه‌های خلاقیت و تیم هنری است که بر اساس ارزش‌ها و مفاهیم فرهنگ ایرانی به طراحی لباس کودک و نوجوان می‌پردازند. به‌عنوان نمونه، طرح‌هایی با نام‌هایی چون «شیر دلیر» یا «ز نیرو بود مرد را راستی» ارائه کرده‌ایم که با نگاه کودکانه و نوجوانانه بازطراحی شده‌اند تا به تولیدی منحصر به‌فرد تبدیل شوند.

وی با بیان اینکه از شخصیت‌های ایرانی الهام گرفته‌ایم، گفت: برای مثال، اخیراً با مجموعه «یوز» (فیلم سینمایی که هم‌اکنون در حال اکران است) همکاری داشته‌ایم و طرح کاراکتر آن را روی لباس‌ها اجرا کرده‌ایم یا پیش‌تر با شخصیت‌های انیمیشن شاهزاده رومی و بچه زرنگ که داستان‌های آموزشی و جذابی دارند، کار کردیم. این طرح‌ها نه تنها از لحاظ بصری جذاب هستند، بلکه باعث می‌شوند کودکان با این شخصیت‌ها ارتباط بگیرند، داستان‌های آنها را بشنوند و از این طریق نکات تربیتی و آموزشی بیاموزند.

این تولیدکننده لباس کودک گفت: ما افتخار می‌کنیم که ارزش‌های فرهنگی را در طراحی لباس کودک وارد کرده‌ایم و توانسته‌ایم بخشی از دنیای تربیتی و آموزشی کودکان را از طریق لباس‌های متنوع و معناگرا تقویت کنیم.