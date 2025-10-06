بیش از یک میلیون تماس مردمی با فراجا از طریق ۱۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی معصوم بیگی در چهارمین روز از هفته انتظامی با شعار پلیس مقتدر، خدمت بی منت، حافظان امنیت که در مرکز نظارت همگانی بازرسی کل فراجا برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا خود را سفیر شهید عبدالعلی صادقی معرفی کرد و اظهار داشت: مرکز نظارت همگانی که به عنوان ۱۹۷ شناخته شده دریچه ای باز برای نگاه مردم به داخل سازمان عظیم انتظامی است که در حقیقت از طریق این دریچه مردم اقدامات آن را مشاهده و نهایتا بر این اساس مشارکت می کنند.

رئیس بازرسی کل فراجا با تاکید بر مردمی بودن پلیس، تصریح کرد: مرکز نظارت همگانی بازرسی کل فراجا به عنوان یکی از سازوکارهایی است که افزایش مشارکت عمومی را فراهم می کند.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه بخشی از صیانت پیش رویدادی بر دوش مرکز نظارت همگانی بازرسی کل فراجا (۱۹۷) است، گفت: مردم در حال حاضر از ورودی های مختلفی می توانند انتقاد و پیشنهاد خود را با انتظامی مطرح کنند.

وی، عنوان داشت: طی ۶ ماهه نخست امسال بیش از یک میلیون تماس مردمی در حوزه پیشنهاد، راهنمایی، تقدیر، شکایت و انتقاد نسبت به فراجا با مراکز نظارت همگانی در سطح کشور برقرار و ثبت و پیگیری شده است.

وی خاطر نشان کرد: یک بخش دیگر از فعالیت مراکز نظارت همگانی بازرسی کل فراجا نشست و دیدار فرماندهان و مدیران فراجا در سطح کشور با مردم است که در ارتباطی مستقیم و چهره به چهره صورت می گیرد.

وی افزود: به عنوان نمونه یکی از چنین جلساتی امروز نیز با حضور سردار حمیدرضا اشراق، معاون هماهنگ کننده فراجا، رئیس پلیس پیشگیری، رئیس سازمان وظیفه عمومی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، رئیس پلیس آگاهی، معاون نیروی انسانی و دیگر رده های تخصصی پلیس با اطلاع رسانی قبلی برگزار شد.