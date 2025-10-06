رادان: آمار سرقت ۱۷ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در چهارمین روز از هفته انتظامی میزبان اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بود.

سردار رادان در این دیدار با اشاره به معماری آینده پیش روی فراجا که در ابتدای این دیدار به سمع و نظر نمایندگان مجلس رسید افزود: با توجه به آنچه ارائه شد امروز فراجا در یک مسیر مشخص و بر اساس تحلیل های آینده گام بر می دارد تا مجموعه انتظامی به مجموعه ای مکتبی و در تراز انقلاب اسلامی برسد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: برای رسیدن پلیس به آنچه در معماری آینده فراجا تبیین شده است الزاماتی وجود دارد که بخشی از آنها توسط شما نمایندگان عزیز در مجلس شورای اسلامی تسهیل شده و راه را برای ما هموار می کند.

سردار رادان با اشاره به تعامل مطلوب موجود بین فراجا و مجلس و به ویژه کمیسیون امنیت ملی افزود: خوشبختانه با نظر مثبت اعضا کمیسیون طرح های خوبی در مرحله تصویب و طرح در صحن علنی مجلس تهیه شده است که به فراجا در انجام ماموریت های محوله کمک شایانی خواهد کرد.

فرمانده کل انتظامی کشور اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه انتظامی با تمام توان خود برای حفظ امنیت داخلی کشور پای کار بود و پس از آن ماموریت تاسوعا و عاشورای حسینی را به نحو احسن پشت سر گذاشت و وارد ماموریت عظیم اربعین حسینی شد که به تایید بسیاری از کارشناسان مردم این ماموریت نیز در سطح عالی اجرایی شد.

سردار رادان با اشاره به کاهش آمار سرقت و افزایش آمار کشفیات از سال ۱۴۰۱ افزود: در ابتدای سال ۱۴۰۱ آمار سرقت ما ۱۹ درصد افزایش داشت اما با اقدامات صورت گرفته مانند راه اندازی قرارگاه سرقت، استفاده از پابندهای الکترونیکی، برخورد با سارقان خشن و راه اندازی آزمایشگاه علمی در پلیس آگاهی امروز شاهد کاهش ۱۷ درصدی آمار سرقت و افزایش ۵۶ درصدی کشفیات در ۶ ماهه امسال هستیم و در مجموع از سال ۱۴۰۱ تا امروز ۴۱ درصد کاهش آمار سرقت و چیزی بالغ بر ۴۲ درصد افزایش در کشفیات را شاهد هستیم.

این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری از این دیدار به ساخت خانه های سازمانی پرداخت و افزود: متاسفانه همکاران من در فراجا نسبت به دیگر ارگانها در مضیقه قرار دارند ولی با تمام کاستی ها توانسته ایم ۵۲ هزار واحد سازمانی در مرحله ۲۰ تا ۹۰ درصد ساخت قرار دارند و به امید خدا ۲ تا ۳ هزار واحد در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.

فرمانده کل انتظامی کشور از ساخت یک هزار پانصد واحد ظرف ۱۸۰ روز خبر داد و اظهار داشت: هوشمندترین اقدامات در این خانه ها از تصفیه آب تا بهره مندی از انرژی خورشیدی و برق هوشمند پیش بینی شده است و بسیاری از پیمانکاران خارجی تقاضای همکاری با ما را دارند.

در ادامه این دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با تبریک هفته انتظامی به سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور و دیگر کارکنان فراجا ضمن اعلام حمایت مجلس از فراجا قدردانی خود را از مجموعه پلیس در اجرای ماموریت ها به ویژه در ایام جنگ ۱۲ روزه اعلام کردند و سه ویژگی فراجا یعنی مردمی بودن، مکتبی بودن و مقتدر بودن را نشان دهنده حرکت مطلوب فراجا در راستای معماری آینده ارزیابی کردند.

گفتنی است، در پایان این دیدار ضمن قرائت حکم ترفیع درجه سردار شهید لطفی به درجه سرتیپی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است از خانواده این شهید بزرگوار تجلیل به عمل آمد.