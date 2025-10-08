  1. سلامت
  2. درمان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۸

شناسایی ۲۱ بیماری نادر+ اسامی

شناسایی ۲۱ بیماری نادر+ اسامی

دومین کمیسیون بیماری‌های نادر ایران در سال ۱۴۰۴، با شناسایی ۲۱ بیماری جدید به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کمیسیون پزشکی بنیاد بیماری‌های نادر ایران در سال ۱۴۰۴ با حضور اعضای هیئت مدیره بنیاد، در محل بنیاد بیماری های ایران برگزار شد.

در این کمیسیون، ۲۶ پرونده از بیماران ثبت‌ نام‌ شده در سامانه سبنا بررسی شد.

پس از بحث و تبادل نظر، ۲۱ بیماری جدید مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد به لیست بیماری‌های نادر ایران اضافه شوند.

پرونده سه بیمار به‌ صورت قطعی رد شد و تأکید شد این بیماری‌ها جزو بیماری‌های نادر نیستند. همچنین، دو پرونده نیاز به تکمیل مدارک دارند.

لیست بیماری‌های نادر تأییدشده

۱. Distal deletion ۱۵q syndrome

۲. Hereditary breast and/or ovarian cancer syndrome

۳. Beta-thalassemia

۴. HMG-CoA lyase deficiency

۵. KID syndrome

۶. Gastrointestinal stromal tumor

۷. Aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency

۸. Sotos syndrome

۹. Intellectual disability-seizures-abnormal gait-facial dysmorphism syndrome

۱۰. Craniotubular dysplasia, Ikegawa type

۱۱. Intellectual disability-facial dysmorphism-joint hypermobility-hearing loss syndrome

۱۲. Best vitelliform macular dystrophy

۱۳. Sneddon syndrome

۱۴. Inflammatory myofibroblastic tumor

۱۵. Keratosis follicularis spinulosa decalvans

۱۶. Ameloblastoma

۱۷. Isolated complex I deficiency

۱۸. ۲-methylbutyryl-CoA dehydrogenase deficiency

۱۹. Ornithine transcarbamylase deficiency

۲۰. Precursor T-cell acute leukemia lymphoblastic

۲۱. Non-syndromic genetic deafness

کد خبر 6615444
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها