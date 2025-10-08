به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح ملی هوش مصنوعی، گفت: هوش مصنوعی موضوع جدیدی است که دنیا در حال کار روی آن است.



نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از آنجایی که کشور ما اسلامی و فرهنگ ما دینی است، سوالم این است که آیا درباره این قانون نیازی به ورود به مباحث دینی وجود دارد یا خیر؟



محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده، گفت: تاکنون حدود ۶۰۰ پیشنهاد درباره طرح ملی هوش مصنوعی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ثبت شده است.



وی ادامه داد: قرار بود صبح امروز جلسه‌ای درباره موضوع هوش مصنوعی داشته باشیم که فرصت نشد، اما یکشنبه هفته آینده و در یک ساعت ابتدای جلسه درباره ابعاد مختلف موضوع هوش مصنوعی، توضیحات لازم ارائه می‌شود تا همکاران با آمادگی و توجه بیشتری نسبت به موضوع در جلسات حضور پیدا کنند.