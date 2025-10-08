به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح ملی هوش مصنوعی، گفت: هوش مصنوعی موضوع جدیدی است که دنیا در حال کار روی آن است.
نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از آنجایی که کشور ما اسلامی و فرهنگ ما دینی است، سوالم این است که آیا درباره این قانون نیازی به ورود به مباحث دینی وجود دارد یا خیر؟
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده، گفت: تاکنون حدود ۶۰۰ پیشنهاد درباره طرح ملی هوش مصنوعی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ثبت شده است.
وی ادامه داد: قرار بود صبح امروز جلسهای درباره موضوع هوش مصنوعی داشته باشیم که فرصت نشد، اما یکشنبه هفته آینده و در یک ساعت ابتدای جلسه درباره ابعاد مختلف موضوع هوش مصنوعی، توضیحات لازم ارائه میشود تا همکاران با آمادگی و توجه بیشتری نسبت به موضوع در جلسات حضور پیدا کنند.
رئیس مجلس اعلام کرد: هفته آینده درباره ابعاد مختلف موضوع هوش مصنوعی، توضیحات لازم ارائه میشود تا نمایندگان آمادگی بیشتری درباره بررسی طرح مربوط به این موضوع داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح ملی هوش مصنوعی، گفت: هوش مصنوعی موضوع جدیدی است که دنیا در حال کار روی آن است.
نظر شما