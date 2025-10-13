  1. سیاست
  2. مجلس
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۹

علیزاده: مجلس پیگیر تشکیل سازمان مستقل هوش مصنوعی است

علیزاده: مجلس پیگیر تشکیل سازمان مستقل هوش مصنوعی است

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با وجود اینکه دولت ترجیح می‌دهد حوزه هوش مصنوعی زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری اداره شود، اما ما معتقد به تشکیل سازمان هوش مصنوعی هستیم.

رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، اظهار کرد: طرح ملی هوش مصنوعی در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است.

وی ادامه داد: ما در طرحی که در حال حاضر در صحن مجلس در حال بررسی است، پیش‌بینی کرده‌ایم که سازمان ملی توسعه هوش مصنوعی تشکیل شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته نظر دولت متفاوت است؛ دولت می‌خواهد بخش هوش مصنوعی به صورت ستاد در ذیل معاونت علمی رئیس جمهور فعالیت کند. این یک اختلاف نظر است و مجلس هم هنوز تصمیم نهایی در این زمینه و در صحن مجلس نگرفته است.

وی ادامه داد: البته نظر ما این است که سازمان ملی توسعه هوش مصنوعی باید به عنوان یک سازمان مستقل شکل بگیرد، زیرا وقتی این موضوع زیرمجموعه یک معاونت یا وزارتخانه قرار گیرد، قدرت عمل و اثرگذاری آن کاهش می‌یابد و جامعیت کامل را نخواهد داشت.

علیزاده تاکید کرد: ما در طرح خودمان سازمانی پیش‌بینی کرده‌ایم که قدرت تصمیم‌گیری و اثرگذاری بیشتری داشته باشد و امیدواریم تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی در این طرح تصویب شود.

کد خبر 6619907
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها