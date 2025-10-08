به گزارش خبرگزاری مهر، نشست دبیران مناطق هشت گانه استانهای کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حجتالاسلام علی ملانوری مشاور وزیر و رییس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در سالن اجتماعات ساختمان شهید بهشتی این ستاد برگزار شد.
بر پایه این گزارش، در این نشست همچنین اسماعیل اسفندیار معاون مدیرکل دفتر امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سید سعید سرابی مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای این وزارتخانه و اعضای شورای معاونین و مدیران کل ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور از جمله محمدرضا علیزاده احمدآبادی معاون پشتیبانی، توسعه منابع و امور حقوقی؛ مرتضی طاهریان معاون ساماندهی و شبکه سازی؛ حمید نیلی احمد آبادی معاون فرهنگی و هنری؛ مرتضی کریمی مدیر ادارهکل امور ستادی، روابط عمومی و بینالملل؛ علی نیکجو مدیر حراست، حمیدرضا ناطقی مدیر کل برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی عملکرد؛ نجمالدین آفتابی سرپرست اداره کل آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات؛ نرگس نیازی رییس دبیرخانه شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سمانه شادکامی رییس اداره هماهنگی امور ستادی؛ ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور حضور داشتند.
حجتالاسلام ملانوری طی سخنانی در این نشست اظهار کرد: کسانی که بار اصلی را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دوش میکشند مدیران استانی هستند که عهدهدار اجرای فعالیتها در استانهای مختلف اند.
مشاور وزیر و رییس ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور در ادامه ضمن گرامیداشت روز روستا و عشایر گفت: ۲۲میلیون نفر از جمعیت کشور را روستاییان و عشایر تشکیل میدهند، بخشی از مسایل مربوط به روستاها در کنار موضوعات و مسایل مرتبط با کشاورزی و امور متناظرش؛ موضوع و مسأله فرهنگ است، اکنون روستاهای ما در حال حاضر از این لحاظ شرایط خوبی ندارند و شاید علت به این مسأله بازگردد که توزیع امکانات در حوزه دستاوردهای فرهنگی را در روستاها به شکل یکسان نداشته ایم.
وی افزود: یکی از مسایل مهمی که در جلسه با وزیر فرهنگ مطرح شد ارتباط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با زیرمجموعه های خود از جمله ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور بود.
مدیریت فرهنگی بدون مسجد پیش نمیرود
حجت الاسلام و المسلمین ملانوری گفت: باید توجه داشته باشیم که کار مدیریت فرهنگی را نمی توان بدون مسجد پیش برد؛ اساسا نمی توانیم در حوزه فرهنگ آن هم در جامعه اسلامی خودمان را از مسجد جدا کنیم لذا به عنوان سیاست مهم در این مقطع باید تلاش کنیم تا کانونهای مساجد را همراهی و تقویت کنیم چراکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش سازمان مردمی خود با ستاد هماهنگی کانونهای مساجد مرتبط است و کانونها برای وزارتخانه یک ظرفیت وسیع مردمی محسوب به شمار میآیند.
مشاور وزیر و رییس ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور با اشاره به تأسیس و فعالیت قرارگاه ملی مسجد اظهار کرد: همه مطلع هستند که قرارگاه ملی مسجد تاسیس شده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به عنوان رکن ششم در این قرارگاه عضو شده است؛ در این قرارگاه وظیفه و تکلیف ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور سه عرصه هنر، رسانه و کتاب تعیین شد که ستاد در راستای تحقق این اهداف فعالیتها و برنامههای مختلفی را در دستور کار قرار داده است.
در ادامه سید سعید سرابی طی سخنانی گفت: با توجه به اینکه گردهمایی مسوولان دبیرخانه ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور را پیش رو داریم به نظر میرسد جمع بندی و ارایه گزارشی از برنامه مناطق به منظور تحقق هرچه بهتر فعالیتها میتواند اثر بسزایی داشته باشد.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور استانها افزود: ارتقای بیش از پیش رویکرد مدیران استانی ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور در عرصه فرهنگ در دوره جدید فعالیتهای این ستاد نیز بسیار قابل توجه و تقدیر است که امیدواریم در سطوح دیگر وزارت فرهنگ در استانها شاهد این مساله باشیم.
در ادامه اسماعیل اسفندیار با اشاره به نقش و جایگاه کانونهای مساجد در نهادینه سازی فعالیتهای جریانساز عرصه فرهنگ اظهار کرد: باید کانونها را تقویت کنیم تا از مسیر این فعالیتها بتوانیم نقش اقدامات فرهنگی هنری را در گستره ملی با تأثیرگذاری عمیق اجرا کنیم.
در ادامه این نشست دبیران مناطق هشت گانه استانهای کشور به ارایه پیشنهادات خود به منظور هم افزایی و تعامل هرچه بیشتر با ستادهای استانی کانونهای مساجد و همچنین راهکارهای تقویت فعالیت ها پرداختند؛ از جمله نسبت به تقویت ظرفیتها و امکانات، افزایش گستره فعالیتهای بین المللی و اولویت قرار دادن تقویت اقتصاد فرهنگی در حوزه صنایع خلاق فرهنگی به منظور درآمدزایی برای کانونهای مساجد تاکید شد، به ویژه با توجه به این مسأله که ماهیت مساجد مردمی است و کانونها نیز مردمی هستند لذا باید از ظرفیت ها و کمک های مردمی بیش از پیش بهره برداری شود.
بر پایه این گزارش: در ادامه حجتالاسلام ملانوری پس از استماع مباحث و نظرات دبیران مناطق هشت گانه استان های کشور اظهار کرد: ما برنامههای مختلفی در ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور داریم و تاکنون سندهای راهبردی در این عرصه نوشته شده است؛ از مجموع اسناد بالادستی که از قبل در ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور وجود داشت از جمله اساسنامه ستاد و برخی دیگر از اسناد؛ به یک برنامه اقدام مشترک رسیدیم که در گردهمایی مدیران استانی کانونهای مساجد به مدیران ارایه خواهد شد.
مشاور وزیر و رییس ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور افزود: ما چند برنامه را در برنامههای کانونهای مساجد اولویت قرار دادیم از جمله ارتقای هویت کانونهای مساجد؛ نکته دیگر نهضت بازگشت به مساجد بود که رییس جمهور از اول فروردین امسال در این عرصه ورود کرد و احیای مسجد به شکل جدی مطرح شد و در نهایت ذیل قرارگاه ملی مسجد وظیفه ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور در سه عرصه هنر، رسانه، کتاب تعریف شد؛ نکته سوم حرکت به سمت رتبه بندی کانونهای مساجد بود؛ مسأله دیگر ۱۰ هزار مسجد شاخص در طرح محراب بود که برای فعالیت در عرصه اجتماعی انتخاب شدند که ما به عنوان کانونهای مساجد وظیفه داریم تا پایان سال اگر این مساجد کانون ندارند برایشان کانون تاسیس کنیم و همچنین فعالیت این مساجد در حوزه رسانه را فعال کنیم؛ محور چهارم برگزاری برنامه ها و پویش ها از جمله پویش اهدای کتاب و پویش درختکاری در کانونهای مساجد است، نکته پنجم اعمال ۱۰۰ طرح ویژه در سال آینده است به این معنا که ما به دنبال شناسایی صد طرح ملی بزرگ در سطح مساجد به همت کانون مساجد در استانها هستیم، مسأله ششم حوزه روستاها و عشایر است، نکته هفتم گردهمایی است که در بازه ۲۲ تا ۲۴ مهر با حضور مدیران ستادهای استانی کانونهای مساجد خواهیم داشت.
نظر شما