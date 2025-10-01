به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه طرح ملی «مسجد، کانون نشاط» همزمان با سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع) شامگاه چهارشنبه ۹ مهرماه در تالار فرهنگ و هنر شهر مقدس قم برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین علی ملانوری مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور طی سخنانی با تأکید بر جایگاه ویژه کانونهای مساجد اظهار کرد: کانونهای مساجد از زلالترین و منسجمترین شبکههای مردمی فعال در کشور هستند و امروز میتوان آنها را جریانسازترین نهاد مردمی در عرصههای فرهنگی و اجتماعی دانست.
وی با اشاره به ویژگی متمایز این نهادها افزود: یکی از مزیتهای کانونهای مساجد، برخورداری از شبکهای منظم و قابل رصد است؛ به طوری که روزانه فعالیتهای آنها در سامانه «بچههای مسجد» که به عنوان زیستبوم مجازی این کانونها طراحی شده، ثبت و گزارش میشود.
وی گفت: این امر کمتر در میان نهادهای غیردولتی و مردمی سابقه دارد و نشان از انسجام و شفافیت فعالیتهای کانونها دارد.
ملانوری در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: بر اساس اساسنامه و تقسیم کار قرارگاه ملی مسجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رکن ششم در این قرارگاه حضور دارد و مأموریت ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در سه عرصه مهم «هنر»، «کتاب و کتابخوانی» و «رسانه» تعریف شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در این حوزهها بیان کرد: در استان قم نزدیک به ۲۵۰۰ نوجوان آموزش دیدهاند و با دریافت احکام رسمی به عنوان دستیار امام جماعت در مساجد مشغول فعالیت هستند؛ اقدامی که در راستای تربیت نسل جوان و کارآمد، از ابتکارات ارزشمند این استان به شمار میرود.
رئیس ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور همچنین از اجرای طرحهای ملی خبر داد و گفت: هماکنون ۱۰ هزار مسجد در طرح ملی «محراب» به عنوان مساجد فعال در عرصههای اجتماعی معرفی شدهاند که ۲۴۵ مسجد از این تعداد متعلق به استان قم است، به همین منظور نیز تربیت خبرنگاران مسجدی در دستور کار قرار گرفته و تعهد کردهایم از میان این ۱۰ هزار کانون، دستکم یک خبرنگار مسجدی پرورش دهیم.
ملانوری با اشاره به فعالیتهای رسانهای این نهاد افزود: خبرگزاری شبستان دبیرخانه رسانهای قرارگاه ملی مسجد را بر عهده دارد و گزارشهای تخصصی و شفاف در زمینه فعالیتهای مختلف کانونها از این طریق منتشر میشود.
به گفته وی، کانونهای مساجد در دو بازه زمانی سالانه، یعنی ۱۹ مهرماه سالروز بیانات مقام معظم رهبری درباره کانونها و ۱۸ اسفندماه سالروز تأسیس ستاد هماهنگی کانونهای مساجد دستاوردهای خود را گزارش میکنند.
وی در ادامه به آمار فعالیتهای فرهنگی کانونها اشاره کرد و گفت: هماکنون بیش از دو میلیون و هشتصد هزار نفر در سامانه «بچههای مسجد» عضو هستند که از میان آنها صد هزار نفر به عنوان هنرمند در گروههای سرود و نمایش فعالیت میکنند. تنها در سال جاری و به مناسبت ۱۵۰۰ سالگی میلاد پیامبر اکرم (ص)، تولید ۱۵۰۰ سرود در دستور کار قرار گرفته که تاکنون ۱۵۰ اثر آن به سرانجام رسیده است.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ارزانترین و در عین حال جریانسازترین فعالیتهای فرهنگی در بستر مسجد شکل میگیرد، گفت: نمونه بارز این ظرفیت، جشنوارههایی همچون «منادیان امید» در حوزه جمعیت و «ایران مهر» در حوزه هنر است که تنها در مدت کوتاهی از آغاز فراخوان آن، نزدیک به ۸۰۰ اثر در قالب فیلم کوتاه و عکس از سوی اعضای کانونها به دبیرخانه ارسال شده است.
وی در پایان با تأکید بر لزوم ورود خیرین به عرصه عمران فرهنگی و معنوی مساجد اظهار داشت: سالهاست بسیاری از کتابخانههای مساجد با کمبود منابع و تجهیزات نوین مواجه هستند و این امر جز با حمایت واقفین و نیکوکاران مرتفع نخواهد شد. امیدواریم با واگذاری مسئولیتهای ملی به قم، شاهد شکوفایی بیش از پیش کانونهای فرهنگی هنری مساجد در این استان باشیم.
