به گزارش خبرگزاری مهر، دومین روز از اجلاس مدیران ستادی و استانی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور امروز چهارشنبه ۲۳ مهر در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد.

بر پایه این گزارش، آغاز دومین روز از این اجلاس با سخنرانی حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و رئیس قرارگاه ملی مسجد و همچنین حجت‌الاسلام علی ملانوری مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور همراه بود.

در ابتدای این اجلاس حجت‌الاسلام علی ملانوری ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور و همچنین روند برگزاری این اجلاس سه روزه گفت: اکنون در دوره هفتم فعالیت ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور قرار داریم و تاکنون طی این سال‌ها تلاش شده است تا با نوآوری برای رشد کانون‌های مساجد فعالیت شود؛ ما در این اجلاس اولویت‌های دوره هفتم را بررسی کردیم.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: زمینه مشترک اولویت‌های کاری ما کتاب و کتابخوانی، هنر و رسانه است، در این راستا کانون‌های مساجد در همه ساحات فعالیتی خود همراه و یاور امام جماعت مسجد است.

ملانوری تصریح کرد: امیدواریم طی این اجلاس سه روزه سندی را با محوریت اولویت‌های اجرایی و فعالیت‌ها در عرصه‌های هنر و رسانه و کتاب داشته باشیم؛ ذیل این روند اکنون ۱۲ هزار کتابخانه در مساجد داریم و حلقه‌های کتاب‌خوانی در مساجد را شکل داده ایم.

وی افزود: یکی از عرصه‌هایی که ما به عنوان کانون‌های مساجد در راستای تحقق منویات معظم رهبری پیگیری می‌کنیم و البته در مسیر مأموریت‌های ما به شمار می‌رود کتاب و کتابخوانی است که تاکنون فعالیت‌ها و طرح‌های مختلفی در این گستره اجرا کرده و در دست اقدام داریم.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور گفت: از سوی دیگر اهتمام ما بر این بود که با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها تعامل و ارتباط نزدیک و مستحکم داشته باشیم، همچنین با مرکز عالی قرآن و عترت نیز در راستای تحقق فعالیت‌های قرآنی نیز در ارتباط هستیم.

ملانوری همچنین نسبت به طرح‌های مرتبط با زیست عفیفانه در فعالیت‌های ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور اشاره کرد و گفت: با ستاد جمعیت برنامه‌های مشترک را برگزار کردیم و از سوی دیگر کانون‌های تخصصی در حوزه خواهران نیز در سطح کشور تشکیل شده و فعالیت داریم و تلاش خواهیم کرد تا بیش از پیش در عرصه زیست عفیفانه از دریچه فعالیت‌های کانون‌های مساجد وارد میدان شویم.

گفتنی است: در این جلسه همچنین محمدرضا علیزاده احمدآبادی معاون پشتیبانی و توسعه منابع ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور؛ مدیران و کارشناسان این معاونت؛ مرتضی طاهریان معاون ساماندهی و شبکه سازی؛ حمید نیلی احمد آبادی معاون فرهنگی هنری؛ مرتضی کریمی مدیر اداره‌کل امور ستادی، روابط عمومی و بین‌الملل؛ علی نیکجو مدیر حراست، حمیدرضا ناطقی مدیر کل برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی عملکرد؛ نجم‌الدین آفتابی سرپرست اداره کل آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات؛ و همچنین مدیران ستادهای استانی ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور نیز در این اجلاس حضور داشتند.