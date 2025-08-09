  1. دین و اندیشه
صالحی: کانون‌های مساجد باید فعال‌تر شوند؛ تأکید پزشکیان بر محله‌محوری

وزیر ارشاد، با اشاره به شرایط کشور و رخدادهایی همچون جنگ ۱۲ روزه، گفت: کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد می‌توانند در حوزه‌های هنر، رسانه و کتاب نقش ویژه‌ای ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست صمیمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با رئیس و معاونان ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور برگزار شد.

در این نشست صمیمی سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با قدردانی از گزارش‌های ارائه‌شده در حوزه‌های مختلف فعالیتی این مجموعه، گفت: مناسبات ستاد با بخش‌های وزارتخانه باید باز تعریف شود و انتظار می‌رود با حضور حجت‌الاسلام ملانوری که شناخت کاملی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند، ارتباطات با معاونت‌ها و بخش‌های مختلف وزارتخانه بیش از پیش گسترش یابد.

وی تأکید کرد: برخی ارتباطات الزاماً در قالب بخشنامه نیست و باید ایده‌های جدید، حتی ایده‌های نانوشته، مورد توجه قرار گیرد تا حس ارتباطی هم‌افزایانه ارتقا پیدا کند و از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده شود.

صالحی با بیان ضرورت برگزاری جلسات رئیس و مدیران ستاد با مشاوران اجرایی معاونت‌های وزارتخانه برای هم‌افزایی بیشتر، افزود: در حوزه بودجه و منابع مالی نیز باید ایده‌های نو مطرح شود؛ از جمله بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، تا بتوانیم در یک بازه سه‌ساله گزارش مطلوبی از روند پیشرفت کانون‌ها ارائه دهیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ با اشاره به تنوع کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و امکان طبقه‌بندی پنج‌گانه آن‌ها، گفت: این تنوع طبیعی است اما باید آسیب‌شناسی شود که چرا برخی کانون‌های پیشرو شبکه‌سازی نکرده‌اند.

وی اضافه کرد: دغدغه ارتقا این کانون‌ها و فعال‌سازی کانون‌های نیمه‌فعال باید در ستاد ایجاد شود و ایده‌های تازه برای گسترش فعالیت‌ها ارائه گردد.

وی مزیت نسبی کانون‌های مساجد را در سه حوزه هنر، رسانه و کتاب دانست و گفت: این حوزه‌ها در گذشته نیز مورد توجه بوده و باید بیش از پیش تقویت شوند؛ نقاط مشترک با سایر حوزه‌ها باید احصا و در قالب یک چشم‌انداز مشخص دنبال شود.

صالحی همچنین از دو اتفاق جدید در عرصه مساجد یاد کرد: نخست، قرارگاه ملی مسجد که با عضویت نهادهای مختلف آغاز به کار کرده و جایگاه ستاد باید در آن حفظ شود؛ دوم، تأکید ریاست جمهوری بر محله‌محوری مساجد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول پیگیری آن شناخته شده است.

وی در پایان، با اشاره به شرایط کشور و رخدادهایی همچون جنگ ۱۲ روزه، گفت: کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد می‌توانند در حوزه‌های هنر، رسانه و کتاب نقش ویژه‌ای ایفا کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دولت چهاردهم نگاه و دغدغه ویژه‌ای نسبت به روستا و عشایر دارد، گفت: روستاها نقش مهم و اثرگذاری در تاریخ و تمدن ایران داشته‌اند و دارند. امروز ۳۰ درصد جمعیت کشور را روستاییان تشکیل می‌دهند و بخش مهمی از رویکرد تمدنی، عدالت فرهنگی و مردمی‌سازی دولت در بستر روستاها شکل می‌گیرد.

وی با تأکید بر جایگاه دبیرخانه فرهنگ و هنر روستا و عشایر در ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این دبیرخانه بخشی از بدنه اصلی وزارتخانه است و لازم است تمامی معاونت‌ها، رؤسای سازمان‌ها و مدیران مراکز، این حوزه را به‌عنوان یک تکلیف حقوقی و یک بخش تصمیم‌ساز در تعریف برنامه‌های وزارت فرهنگ برای روستاها در نظر بگیرند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: این موضوع یک دغدغه جدی و محل توجه ویژه در برنامه‌های دولت است و باید با برنامه‌ریزی منسجم، جایگاه روستا و عشایر در سیاست‌های فرهنگی کشور ارتقا یابد.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام علی ملانوری رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، با اشاره به وقفه ایجادشده در برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری و شورای هماهنگی استانی به دلیل جابه‌جایی مدیران، گفت: امیدواریم جلسه شورای سیاستگذاری به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق برنامه برگزار شود.

وی با تأکید بر حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با مسجد در شورای سیاستگذاری، افزود: در استان‌ها شورای هماهنگی ۹ نفره به ریاست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول راهبری و هماهنگی کانون‌هاست.

ملانوری تصریح کرد: براساس اساسنامه، اعتبارات ستاد باید از سه منبع بودجه دولتی، کمک خیرین و موقوفات تأمین شود، اما در حال حاضر تنها بودجه دولتی فعال است و نیازمند تحولی بنیادی در این زمینه هستیم. استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی شعار اصلی ماست و با تحول ساختاری می‌توان به اهداف اصلی حرکت کرد.

وی نظارت مدیران کل فرهنگ و ارشاد استان‌ها بر فعالیت کانون‌ها را مهم دانست و گفت: در همین راستا دسترسی مدیران کل به سامانه «بچه‌های مسجد» فراهم شده تا بتوانند به‌صورت لحظه‌ای فعالیت‌های ثبت‌شده را پایش کنند.

رئیس ستاد با اشاره به تمرکز فعالیت‌ها بر حوزه هنر و رسانه با رویکرد مسجد، افزود: «بچه‌های مسجد» به یک برند ملی تبدیل شده که موجب ایجاد روحیه عاطفی در میان اهالی مسجد شده است و امید می‌رود این روحیه گسترش یابد.

حجت الاسلام ملانوری در پایان خاطرنشان کرد: ستاد در حوزه‌های هنر، جمعیت و فرزندآوری، قرارگاه ملی مسجد، مسجدمحوری و نیز روستا و عشایر برنامه‌های متعددی دارد و به‌زودی همه رویدادهای فرهنگی و هنری ستاد به شهرستان‌ها منتقل خواهد شد که این امر می‌تواند دستاوردی ارزشمند باشد.

