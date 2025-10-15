به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین همایش ملی گرامیداشت روز جهانی زنان روستایی و عشایر و روز جهانی غذا با حضور حجتالاسلام حسین ردایی، نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام علی ملانوری، دبیر شورای روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شیما انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سمیه رفیعی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و نماینده سازمان جهانی غذا و دارو (فائو) در ایران، پیش از ظهر امروز در باغ کشاورزی برگزار شد.
حجت الاسلام ملانوری در این همایش ضمن خوشامدگویی به همه میهمانان و حاضران در همایش اظهار داشت: امروز توفیق داریم که در کنار دیگر همکارانمان در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بستری فراهم کردیم تا به فرهنگ روستا و عشایر توجه بیشتری معطوف شود.
حجت الاسلام ملانوری تصریح کرد: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور نمایندگان بخشهای مختلف شورایی به نام شورای روستا و عشایر تشکیل شده که مسائل مربوط به روستا و عشایر را دنبال میکنند.
دبیر شورای روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاری جشنواره زنان روستا و عشایر ایرانمهر که به همت این شورا و همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد خاطرنشان کرد: این جشنواره بسیار خوش درخشید و ۱۷۶ فیلم و ۱۹۷۲ عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
حجت الاسلام ملانوری تاکید کرد: اما مهمتر از برگزاری جشنواره، پیش بینی تمهیدات لازم در بحث حمایت از نمایندگان زنان روستایی و عشایری است. یعنی افرادی که در توسعه فرهنگ روستا جایگاه ویژه ای داشته و به این مهم کمک میکنند.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در روستا بین زمین و آسمان، بین مسجد و مدرسه و خانه، بین زمین و سفره خانواده فاصله چندانی وجود ندارد و اگر بتوانیم آنچه را که در روستاها شکل میگیرد در قالبهای شهری و ملی آن نیز، تعمیم دهیم میتوانیم چشم اندازهای بی نظیری را شاهد باشیم.
مشاور وزیر ارشاد خاطرنشان کرد: جشنواره ایران مهر با هدف بازنمایی نقش بیبدیل زنان روستایی و عشایری در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی برگزار شد و موضوع زنان و تابآوری در برابر تغییر اقلیم، نقش زنان در کشاورزی خانوادگی و امنیت غذایی، کارآفرینی، جلوههای معنویت و مادری و نیز نقش زنان در تقویت همبستگی اجتماعی از جمله محورهای اصلی این جشنواره بود که امیدواریم سال آینده جشنواره پربارتری داشته باشیم.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به کشور ترکیه، خاطرنشان کرد: فرصت را مغتنم میشمارم و سلام وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی را که به دلیل حضور در سفر امکان حضور در این همایش را نداشتند خدمت شما ابلاغ میکنم.
حجت الاسلام ملانوری با اشاره به اجرای زیبای دختران نوجوانی که با لباسهای سنتی استانهای مختلف ایران در این همایش برنامه اجرا کردند گفت: از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۵۰ میلیون تومان به مسئول این گروه هدیه تقدیم میشود که وحدت و یکپارچگی ملت ایران را در قالب سرود به اجرا گذاشتند.
