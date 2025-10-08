واکنش هیئت نظارت به شایعه دخالت دولت در انتخابات نظام پزشکی

سید محمد جمالیان، رئیس هیأت مرکزی نظارت بر نهمین انتخابات نظام پزشکی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره احتمال دخالت رئیس‌جمهور یا وزیر بهداشت در روند تصمیم‌گیری‌های انتخابات نظام پزشکی گفت: خیر، چنین دخالتی وجود ندارد و مطمئناً هم چنین اتفاقی نخواهد افتاد. تصمیم‌گیری‌ها در چارچوب قانونی و توسط هیأت‌های نظارت انجام می‌شود.

وی با اشاره به اعتراض برخی چهره‌های رد صلاحیت شده افزود: تعدادی از افراد در مراحل بررسی صلاحیت‌ها رد شدند. در دو جلسه اعتراضی که برگزار شد، در نهایت ۳۶ نفر تأیید صلاحیت نشدند. دلایل رد صلاحیت‌ها متفاوت بود؛ اما عمدتاً به پرونده‌های مالی یا سوابق قضایی مربوط می‌شد.

جمالیان تأکید کرد: رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت در این موضوع هیچ‌گونه دخالتی ندارند. تنها توصیه‌ای که شده این بوده که هرگونه رد صلاحیت باید مستند و مستدل باشد و بر اساس دلایل روشن بررسی صلاحیت‌ها صورت گیرد.