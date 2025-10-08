  1. سیاست
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

صالحی: اخبار خوب واردات کاغذ به زودی اعلام می‌شود

صالحی: اخبار خوب واردات کاغذ به زودی اعلام می‌شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت گفت: واردات کاغذ دنبال می‌شود و مسئله در حال پیگیری است و به زودی اخبار خوبی را اعلام می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تامین کاغذ مطبوعات، گفت: واردات کاغذ دنبال می‌شود و مسئله در حال پیگیری است و امیدواریم به زودی در این زمینه اخبار خوبی را به مردم برسانیم‌.

وی ادامه داد: اخیرا پیگیری‌هایی در این خصوص از طریق معاونت رسانه‌ای وزارت ارشاد داشتیم. همچنین بنده نیز گفتگوهایی را با وزیر صَمت و آقای دکتر فرزین داشتم. باید گفت که یک مقداری کاغذ در بندر آستاراخان مانده است و باید سریع‌تر ترخیص شود تا مشکل کاغذ روزنامه‌ها سریع‌تر حل شود و در این رابطه با خانم صادق وزیر راه و شهرسازی نیز صحبت کردیم.

صالحی در خصوص زمان برگزاری کنسرت همایون شجریان در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر این هنرمند در سفر است، ضمن آنکه فعلاً عزادار است و جا دارد از همین جا به او تسلیت بگوییم. پس از بازگشت او به کشور در خصوص چگونگی و نحوه برگزاری و زمان کنسرت با وی گفتگو خواهیم کرد.

وی در رابطه با برگزاری کنسرت‌های مشترک میان ایران و سایر کشورها اظهار کرد: بله، همیشه این برنامه‌ها بوده و گفتگوهایی هم که خودِ من در همین سفر اخیر، که وزرای فرهنگی با یونسکو و کشورهای مختلف داشتیم، یکی از گفتگوها همین همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف، از جمله در حوزه‌ کنسرت‌های مشترک بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برکناری برخی معاونان وزارت ارشاد در ارتباط با صدور مجوز ساخت فیلم‌های ممنوعه گفت: فکر نمی‌کنم موضوع چنین باشد؛ زیرا روند تصمیم‌گیری در سازمان سینمایی مسیر مشخصی دارد و این گمانه‌زنی‌ها بعداً مطرح شده‌اند. آن موضوع نیز در مسیر قانونی خود طی شده بود.

رامین عبداله شاهی

