  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

جهاد اسلامی: کشورهای اروپایی در برابر حمله به ناوگان آزادی سکوت نکنند

جهاد اسلامی: کشورهای اروپایی در برابر حمله به ناوگان آزادی سکوت نکنند

جنبش جهاد اسلامی فلسطین به دزدی دریایی رژیم صهیونیستی علیه کشتی های ناوگان آزادی در آب های بین المللی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که حمله نظامیان صهیونیست به کشتی های ناوگان آزادی طی بامداد امروز و به خطر انداختن جان سرنشینان آنها و همچنین برخورد تحقیر آمیز با این فعالان نقض جدید عرف های بین المللی و قوانین جهانی محسوب می شود.

در ادامه این بیانه آمده است: سکوت دولت های اروپایی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی از جمله حمله به فعالان و به اسارت گرفتن و اهانت به انها باعث می شود اشغالگران به این تجاوزات ادامه دهند.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین اضافه کرد: به تمام قهرمانان این ناوگان که نماینده صدای وجدان بیدار انسان ها در برابر جنایات جنگی و نسل کشی در غزه به شمار می روند درود می فرستیم.

کد خبر 6615566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها