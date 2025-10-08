جهاد اسلامی: کشورهای اروپایی در برابر حمله به ناوگان آزادی سکوت نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که حمله نظامیان صهیونیست به کشتی های ناوگان آزادی طی بامداد امروز و به خطر انداختن جان سرنشینان آنها و همچنین برخورد تحقیر آمیز با این فعالان نقض جدید عرف های بین المللی و قوانین جهانی محسوب می شود.

در ادامه این بیانه آمده است: سکوت دولت های اروپایی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی از جمله حمله به فعالان و به اسارت گرفتن و اهانت به انها باعث می شود اشغالگران به این تجاوزات ادامه دهند.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین اضافه کرد: به تمام قهرمانان این ناوگان که نماینده صدای وجدان بیدار انسان ها در برابر جنایات جنگی و نسل کشی در غزه به شمار می روند درود می فرستیم.