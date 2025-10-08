حماس: ربودن فعالان نمایانگر ذهنیت فاشیستی سران تل آویو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیهای، اقدام نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در ربودن فعالان ناوگان آزادی در آبهای بینالمللی را محکوم کرد و آن را جنایتی تازه و دزدی دریایی دانست که به کارنامۀ سیاه این رژیم در حمله به فعالان بین المللی حامی فلسطین، افزوده میشود و نقض آشکار قانون بین المللی و ساده ترین اصول و حقوق بشری است.
در این بیانیه آمده است: فعالان ربودهشده، از همبستگان با مردم نوار غزه بوده و حامل کمکهای فوری انسانی برای ملت محاصرهشده فلسطین بودند، اما نیروهای رژیم صهیونیستی با نقض آشکار قوانین بینالمللی و بدیهیترین حقوق انسانی، مانع رسیدن این کمکها شدند.
حماس تأکید کرد: این تجاوز بزدلانه بازتابدهندۀ ذهنیت تروریستی و فاشیستی سران رژیم صهیونیستی است که میکوشند با همه ابزارها مانع رسیدن کمکها و خاموش کردن صدای حقیقت شوند؛ اما این تلاشی بیثمر برای پنهانسازی جنایت نسلکشی و گرسنگی سازمانیافتهای است که دو سال است علیه مردم غزه ادامه دارد.
این جنبش رژیم صهیونیستی را مسئول کامل جان و سلامت فعالان ربودهشده دانست و از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست برای آزادی فوری آنان وارد عمل شوند و مانع هرگونه بدرفتاری با آنها گردند.
حماس در پایان بر لزوم محاکمه سران رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت تأکید کرد.
