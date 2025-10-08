  1. بین الملل
اقدام امارات علیه رژیم صهیونیستی

یک سایت عبری زبان از کنار گذاشته شدن شرکت‌های صهیونیستی از نمایشگاه هوایی دبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، سایت عبری زبان واینت گزارش داد که شرکت‌های صهیونیستی از مشارکت در نمایشگاه هوایی ۲۰۲۵ دبی کنار گذاشته شده‌اند.

بر اساس این گزارش، امارات به تل آویو ابلاغ کرده بود که اجازه نمی‌دهد بعد از حمله اسرائیل به دوحه، شرکت‌های رژیم صهیونیستی در این نمایشگاه شرکت کنند.

در پی این تصمیم، مجوز ۶ شرکت صهیونیستی که برای شرکت در این نمایشگاه صادر شده بود لغو شد. نمایشگاه مذکور در نوامبر آتی برگزار خواهد شد.

رژیم صهیونیستی برای نخستین بار در سال ۲۰۲۳ در این نمایشگاه همزمان با نسل‌کشی در غزه شرکت کرد اما غرفه‌های این شرکت‌ها تقریبا خالی از بازدیدکننده بود.

    • مرگ بر اسرائیل IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      تصویر انتخابی با محتوای خبر تناسب ندارد.

