۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

نگرانی صهیونیست‌ها نسبت به تکرار عملیات‌های مشابه «طوفان الاقصی»

پژوهشکده امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از ترس و نگرانی صهیونیست ها نسبت به تکرار عملیات های مشابه طوفان الاقصی علیه این رژیم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، پژوهشکده امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با انتشار نتایج یک نظرسنجی در دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی اعلام کرد که اعتماد ۶۳ درصد از صهیونیست ها به کابینه نتانیاهو از زمان آغاز جنگ علیه نوار غزه کاسته شده است.

بر اساس این گزارش، بیش از نیمی از صهیونیست ها نیز نگران هستند که عملیات های مشابه عملیات طوفان الاقصی تکرار شود. آنها معتقدند که زمان پایان دادن به جنگ غزه فرا رسیده است.

لازم به ذکر است، جدیدترین گزارش های منتشر شده از اداره آمار مرکزی رژیم صهیونیستی بیانگر آن است برای نخستین بار طی دهه های گذشته تعداد صهیونیست هایی که از اراضی اشغالی فرار کرده اند در مقایسه با آنهایی که به این منطقه رفته اند افزایش پیدا کرده است.

کد خبر 6615592

