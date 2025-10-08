  1. سیاست
  2. مجلس
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

نقدعلی: طرح اصلاح قانون مهریه به زودی در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد

نقدعلی: طرح اصلاح قانون مهریه به زودی در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ما اصلاحات طرح مربوط به قانون مهریه را در کمیسیون انجام دادیم و رئیس مجلس هم قول داده که آن را هفته آتی در دستورکار مجلس قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اخیرا بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار صحن مجلس قرار گرفت که متاسفانه مجددا به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته من به عزیزان، دغدغه‌مندان و جوان‌هایی که تماس می‌گیرند باید بگویم که کمیسیون قضایی سریعاً اصلاحات لازم قانون مهریه را انجام داد؛ رئیس مجلس هم قول داده است که آن را هفته آتی در دستورکار مجلس قرار دهد.

کد خبر 6615585
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها