به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اخیرا بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار صحن مجلس قرار گرفت که متاسفانه مجددا به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد.



عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته من به عزیزان، دغدغه‌مندان و جوان‌هایی که تماس می‌گیرند باید بگویم که کمیسیون قضایی سریعاً اصلاحات لازم قانون مهریه را انجام داد؛ رئیس مجلس هم قول داده است که آن را هفته آتی در دستورکار مجلس قرار دهد.