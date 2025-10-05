بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در دستورکار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آغاز جلسه علنی امروز، مجلس در جلسه‌ای غیررسمی و با حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان از قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی تقدیر کرد.

محمدباقر قالیباف بعد از آنکه زنگ آغاز جلسه را به صدا درآورد، گفت: قبل از نشست رسمی مجلس، جلسه تقدیر و تشکر از قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی با حضور مربیان آن‌ها تشکیل شد.

دستورکار جلسه علنی امروز مجلس به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

تقاضای دوفوریت در مورد طرح استفساریه ماده(۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران