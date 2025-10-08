حضور میدانی ۴۰۰ روانشناس داوطلب در جنگ اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه فیاض دکترای روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گردهمایی متخصصان و همیاران سلامت حضور پیدا کرد و در رابطه با اقدامات جنگ ۱۲ روزه گفت: ما در پی بحرانهای اخیر و لزوم حمایتهای روانی از اقشار مختلف جامعه، کمپینی جهادی با عنوان (مرام) در حوزه سلامت روان با محوریت جذب روانشناسان داوطلب شکل گرفت. مجموعه مرام تشکیلاتی جهادی ذیل انجمن ایرانی روانشناسی اسلامی است. این حرکت خودجوش و مردمی با هدف ارائه خدمات روانشناسی به آسیبدیدگان، تاکنون دستاوردهای قابلتوجهی داشته است و توانسته با تکیه بر همدلی، تخصص و برنامهریزی منسجم، در مدت کوتاهی اقدامات مؤثری انجام دهد.
وی ادامه داد: در مرحله نخست فراخوان، بیش از ۴۰۰ روانشناس برای همکاری اعلام آمادگی کردند. از این میان، ۲۰۰ نفر پس از طی آزمونهای علمی و کسب نمره حدنصاب، بهعنوان اعضای فعال جذب شدند. این تیم حرفهای توسط ۹ استاد ناظر علمی، هدایت و پشتیبانی میشود و همچنان فعالیت مستمر دارند.
فیاض اذعان کرد: در همان هفته اول آغاز بحران، بیش از ۳۰۰ روانشناس از سوی این پویش به سازمانها و مراکز مختلف، از جمله مجموعه ۴۰۳۰، معرفی شدند. بهگفته مسئولان کمپین، تاکنون ۵۵ نفر از روانشناسان جذبشده در موقعیتهای مختلف مشاورهای جایگزین نیروهای پیشین شدهاند و در مساجد، پایگاهها و مراکز عمومی به ارائه خدمات مشاوره روانی مشغولاند.
وی ادامه داد: در کنار اقدامات میدانی، مجموعه مرام با تولید محتوای تخصصی از جمله کلیپهای آموزشی، پادکستها و نشستهای علمی، تلاش کرده تا به ترویج سلامت روان در رسانهها نیز بپردازد. روانشناسان حاضر در این طرح، حتی در اوج بحران نیز در برنامههایی مانند شبکه سلامت، صدای امید و دیگر رسانهها حضور داشتهاند.
فیاض اظهار کرد: همچنین تعاملاتی سازنده با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ستاد مدیریت بحران کشور و شهرداری تهران برقرار شده و جلسات متعددی برای همافزایی و بهرهگیری از ظرفیتهای بینبخشی برگزار گردیده است. این همکاریها با استقبال گسترده مواجه شده و ظرفیت بالای پویش مرام برای پشتیبانی علمی و روانشناختی مورد تحسین قرار گرفته است.
وی افزود: آنچه این حرکت مردمی را از سایر اقدامات متمایز میسازد، نیت خالصانه و اقدامات بدون هیچ هزینه مالی است. نه تنها هیچکدام از روانشناسان حاضر در این طرح مبلغی دریافت نکردهاند، بلکه بسیاری از منابع و خدمات نیز بهصورت داوطلبانه و رایگان فراهم شده است. این مسأله موجب شده تا خروجی این فعالیتها، چندین برابر شود و در مدت کوتاهی تأثیرگذاری بالایی داشته باشد.
فیاض اظهار داشت: یکی از دستاوردهای مهم در زمان جنگ ۱۲ روزه، ایجاد انگیزه و چشمانداز روشن برای روانشناسان، دانشجویان و فعالان اجتماعی است. همیاران سلامت دعوت شدهاند تا با برنامهریزی شخصی، خودسازی، آموزش مستمر و مسئولیتپذیری، به مسیر رشد حرفهای و اجتماعی خود ادامه دهند.
وی اذعان کرد: این اقدام نه تنها فرصتی برای خدمترسانی است، بلکه بستری است برای شکوفایی استعدادها و تحقق اهداف بلندمدت فردی و جمعی؛ جریان مرام تنها با حضور مستمر، تبلیغ، جذب افراد جدید و فعالیت پیوسته روشن خواهد ماند.
فیاض تاکید کرد: اعضای پویش باید به عنوان سفیران مرام نقش ایفا کنند؛ افرادی که نه تنها دغدغه سلامت روان جامعه را دارند، بلکه با تکیه بر نظم، برنامهریزی، آموزشپذیری و تعهد، الگویی از روانشناس مسئول و متعهد ارائه میدهند.
