به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، به مناسبت روز جهانی بهداشت روان (۱۸ مهرماه)، مجموعهای از پیامهای کلیدی در زمینه حفظ و تقویت سلامت روان در زمان بحرانها منتشر شد.
در این پیامها بر اهمیت آمادگی روانی پیش از وقوع بحرانها تأکید شده و آمده است: آمادگی قبل از بحران میتواند نقش مهمی در کاهش اضطراب و استرس داشته باشد و کمک کند تا افراد و جوامع در شرایط بحرانی آسیب کمتری ببینند.
دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت تأکید کرده است: شناسایی منابع حمایت روانی و اجتماعی در شرایط عادی، مدیریت بحران را تسهیل میکند. همچنین محدود کردن شنیدن اخبار منفی در زمان بحران، به کاهش اضطراب عمومی کمک میکند.
در بخشی از این پیام ها با اشاره به گروههای آسیبپذیر همچون کودکان، سالمندان، زنان، افراد دارای معلولیت و اقشار کمدرآمد یادآور شد: این گروهها در بحرانها بیشتر در معرض آسیب هستند و باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند.
همچنین همدلی، گوش دادن بدون قضاوت، تقویت پیوندهای خانوادگی و همبستگی اجتماعی از مهمترین عوامل حفظ تعادل روانی در شرایط دشوار است.
در بخشی از پیامها آمده است: خانواده سالم، نخستین و مهمترین منبع حمایت روانی در بحرانهاست. تشویق، قدردانی و ارتباط صمیمانه در میان اعضای خانواده، روحیه آنان را در مواجهه با بحران تقویت میکند.
حفظ مهربانی، همبستگی و مشارکت در بازسازی پس از بحران، حس کنترل و امید را در افراد افزایش داده و به سلامت روان جامعه کمک میکند.
دفتر سلامت روان وزارت بهداشت همچنین تأکید کرده است که خدمات سلامت روان در بحرانها بهصورت رایگان از طریق روانشناسان مراکز جامع خدمات سلامت در دسترس عموم مردم قرار دارد.
نظر شما